Wismar

Zwei Menschen sind in der Nacht zum Montag bei einem Unfall auf der A 20 verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 23 Uhr in Fahrtrichtung Rostock, nahe der Anschlussstelle Wismar Mitte. Nach ersten Ermittlungen fuhr ein Kleintransporter offenbar ungebremst auf einen vorausfahrenden Pkw Mercedes auf. Beide Fahrzeuge verkeilten sich ineinander und kamen circa 250 Meter später, halb auf dem Stand- und halb auf dem Hauptfahrstreifen, zum Stillstand. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der Sachschaden betrug etwa 20 000 Euro. Beide Fahrer (30 und 57 Jahre alt) zogen sich infolge des Aufpralls leichte Verletzungen zu und wurden in ein Krankenhaus gebracht.

OZ