Wismar

Bei einem Auffahrunfall am Mittwochnachmittag in der Lübschen Straße in Wismar sind vier Autos beschädigt worden. Ein 24-jähriger Mercedesfahrer hatte nicht bemerkt, dass vor ihm ein Auto angehalten hat, um links abzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß, wobei drei Autos ineinander gedrückt wurden. Verletzt wurde niemand.

Nach Polizeiangaben stand der Unfallverursacher vermutlich unter Drogeneinfluss. Er musste eine Blutprobe abgeben. Zusätzlich wird gegen ihn wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Die Schäden an den Autos schätzt die Polizei auf ungefähr 15 000 Euro.

Von OZ