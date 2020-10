Grevesmühlen

Simone Oldenburg, Linken-Abgeordnete im Kreis- und Landtag, fordert die Einrichtung eines zweiten Testzentrums in Nordwestmecklenburg. Nachdem das Abstrichzentrum des DRK an der Malzfabrik im Sommer eingestellt worden war, nachdem die Corona-Zahlen zurückgingen, hat sich die Lage dramatisch verändert. Aktuell betreibt das Hanseklinikum in Wismar das einzige Testzentrum im Nordwestkreis. „Nach langem Ringen um die Öffnungszeiten des

Simone Oldenburg, Linken-Fraktionschefin im Landtag und Mitglied im Kreistag NWM. Quelle: Michael Prochnow

Anzeige

bestehenden einen Abstrichzentrums fordere ich die Landrätin auf, umgehend ein zweites Zentrum zu eröffnen. Dies ist nicht allein wegen des Umspringens der Ampel von Grün auf Gelb erforderlich. Jetzt kommt es vor allem darauf an, den Einwohnerinnen und Einwohnern Ängste zu nehmen und langes Anstehen zu vermeiden“, so Simone Oldenburg. Um der bestehenden Fürsorgepflicht für alle gerecht zu werden, reiche die jetzige abgespeckte Variante nicht mehr. „Wir brauchen unverzüglich ein zweites Testzentrum und darüber hinaus erweiterte Öffnungszeiten in beiden Zentren. Testungen müssen von Montag bis Freitag, täglich bis 16 Uhr und an zwei Tagen bis 18 Uhr möglich sein.“

Kreisverwaltung verhandelt bereits mit DRK Kreisverband

Die Kreisverwaltung hat sich bereits in der vergangenen Woche auf solche Forderungen vorbereitet. „Derzeit kann das Abstrichzentrum in Wismar trotz einiger Tage mit hohem Aufkommen die Abstriche noch in ausreichender Zahl durchführen und hat dafür bereits vor zwei Wochen seine Öffnungszeiten wieder erweitert“, teil die Kreisverwaltung auf Anfrage mit. Und: „Dennoch laufen seit letzter Woche präventiv Gespräche mit dem DRK-Kreisverband über die Möglichkeit eines zweiten Abstrichzentrums, sollte dieses nötig werden. Wir erwarten dazu zeitnah Ergebnisse, so dass dann ein zweites Zentrum bei Bedarf recht schnell eröffnet werden könnte.“ Stand Dienstag gibt es aktuell in Nordwestmecklenburg 22 Infizierte, allein neun, die sich über den gesamten Landkreis verteilen, kamen am Montag hinzu. 345 Personen befinden sich in Quarantäne, sie teilen sich auf in 160 Reiserückkehrer und 163 Kontaktpersonen. Insgesamt wurden seit März 4403 Abstriche durchgeführt.

Standort für zweites Testzentrum noch unklar

Unklar ist allerdings noch, welcher Standort dafür infrage käme. Denn der Parkplatz der Malzfabrik scheidet vermutlich aus. Hintergrund ist nach OZ-Informationen der Wasserschaden im Gebäude der Kreisverwaltung in Wismar. Denn in den nächsten Wochen muss Landrätin Kerstin Weiss mit ihrem Stab das erst vor vier Jahren eingeweihte Haus in der Rostocker Straße in Wismar verlassen und in die Malzfabrik umziehen. Die Parkplätze reichen so schon kaum aus.

Von Michael Prochnow