Wismar

Es klingt fast wie eine kleine Weihnachtsgeschichte, die sich in den vergangenen Tagen im Sana-Klinikum in Wismar abgespielt hat. Dort wird nämlich gerade eine über 70-jährige Patientin behandelt, die seit eineinhalb Wochen kaum Kontakt zu ihrer Familie hatte – und das nicht nur wegen des Besuchsverbots, das in allen Kliniken in MV gilt.

Katrin Cremer ist die Nichte der Patientin, deren Name nicht in der Zeitung veröffentlicht werden soll. Sie berichtete der OZ vor einigen Tagen, dass die Familie keinen telefonischen Kontakt mit ihrer Tante halten konnte – weil schlichtweg das Telefon am Bett der Patientin nicht funktionierte. Auch als sie auf eine andere Station verlegt wurde, sei am neuen Bett wieder das Telefon defekt gewesen.

Schwestern halfen provisorisch mit Stationstelefon

Ausgeholfen hätten die Schwestern zunächst provisorisch, in dem sie das Stationstelefon in den Türrahmen des Zimmers hielten. So konnten wenigstens kurze Gespräche über Lautsprecher stattfinden – allerdings natürlich ohne Privatsphäre. Das Problem hierbei: Die Schwestern durften nicht näher an die Patientin heran, weil die sich in Quarantäne befand.

Zuvor habe sie ein Zimmer mit einer positiv auf das Coronavirus getesteten Patientin geteilt. Die Tante von Katrin Cremer sei zwar inzwischen negativ getestet, aber immer noch isoliert. „Gerade da wäre das tägliche Telefonieren wichtig“, sagt ihre Nichte. Ihre 70-jährige Tante sei zudem nicht besonders technikaffin. „Sonst hätten wir ihr längst ein Handy gebracht.“ Doch damit könne sie nicht gut umgehen.

Klinikchef : „Wir haben keine Probleme mit den Telefonen“

Sana-Geschäftsführer Michael Jürgensen wehrt sich gegen die Vorwürfe, die Telefone in den Patientenzimmern würden nicht funktionieren: „Wir haben keine Probleme mit den Telefonen. Und wenn doch mal eins nicht funktioniert, kümmert sich unser Haustechniker darum“, sagt er der OZ, nachdem Katrin Cremer die Zeitung darum bat, noch einmal im Klinikum nachzuhaken. Zudem könne er auf den beschrieben speziellen Fall nicht reagieren, wenn die Patientin anonym bleiben möchte.

Einige Telefonate zwischen der besorgten Familie, der OZ und der Klinikleitung später, kommt am Donnerstagnachmittag die Auflösung des Falls: „Nicht die Telefone waren defekt, sondern der Automat für die Telefonkarten“, berichtet Michael Jürgensen. Er habe sofort einen Haustechniker gebeten, die 30 Euro, die eine Schwester im Auftrag der Patientin dort gegen eine Telefonkarte eingelöst hatte, wieder herauszuholen. Denn: Die Schwester hatte zwar das Geld in den Automaten gesteckt, der hatte es aber nicht auf die Karte geladen.

„Wir haben der Patientin die 30 Euro natürlich zurückgegeben, sie hat eine Firmentelefonkarte im selben Wert bekommen und kann nun auf Kosten der Klinik telefonieren.“ Michael Jürgensen, Geschäftsführer Sana-Klinikum Wismar. Quelle: Nicole Hollatz

Nach viel Aufregung machte Klinikchef dann kurzen Prozess mit dem Problem und teilt seine Rechercheergebnisse mit der OZ: „Wir haben der Patientin die 30 Euro natürlich zurückgegeben, sie hat eine Firmentelefonkarte im selben Wert bekommen und kann nun auf Kosten der Klinik telefonieren“, berichtet Jürgensen.

Klinik ist zurzeit mit etwa 500 Patienten belegt

Zurzeit liegen laut Michael Jürgensen etwa 500 Patienten im Sana Hanse-Klinikum in Wismar. Die allermeisten würden die in den Zimmern installierten Patiententelefone gar nicht nutzen, weil sie dafür eine extra Gebühr zahlen müssen. Die meisten Patienten würden einfach ihre eigenen Handys nehmen, erklärt er.

Katrin Cremer und ihre Familie freuen sich: „Wir sind nicht böse. Wir wollen nur mit unserer Tante sprechen“, sagt sie und bedankt sich auch bei der OZ. Die Tante hätte sofort mit ihrer Schwester telefoniert, beiden seien überglücklich. „Bei meiner Tante waren viele Dinge zusammen gekommen: die Operation und die Vorweihnachtszeit im Krankenhaus, der Corona-Verdacht, dann der spärliche Kontakt zur Familie. Wir freuen uns, dass es jetzt klappt“, sagt die ehemalige Wismarerin.

Manchmal ist eben nicht nur ein Knick in der Telefonschnur, sondern auch in zwischenmenschlicher Kommunikation. Der Telefonkartenautomat im Sana-Klinikum soll nun schnellstmöglich repariert werden.

Von Michaela Krohn