Auftrag erfüllt – Impfstützpunkt Wismar verabschiedet Helfer in Uniform

Wismar

Ihr Einsatz ist beendet. Am Mittwoch, 16. März, hat sich das Team des Impfstützpunktes Nordwestmecklenburg von seinen Helfern in Uniform verabschiedet. Seit Ende November vergangenen Jahren waren die acht Soldaten des 4. Panzer-Grenadier-Bataillons Hagenow im Einsatz, um die Pandemie-Bekämpfung zu unterstützen. Angepackt haben sie vor Ort auf dem Wismarer Hochschulgelände und auch bei den mobilen Impfeinsätzen in unterschiedlichen Bereichen des Landkreises. Knapp 24 000 Impfungen hat der Stützpunkt in dieser Zeit durchgeführt.

Viel Lob für die Helfer

Oft sind die Soldaten dabei von den Nordwestmecklenburgern als freundliche und zuvorkommende Helfer in Uniform gelobt worden. Zum Abschied haben sie nun Urkunden sowie kleine Präsente bekommen und noch einmal ein großes Dankeschön: „Diese Hilfe im Frieden war im Impfzentrum, im Gesundheitsamt, in der Quarantänebetreuung und teilweise auch in den Pflegeheimen unglaublich wichtig. Nordwestmecklenburg konnte auch deshalb bei Vorhaben wie freien Impfaktion ohne Termin dem mobilen Impfen zu den Vorreitern gehören, weil ihre Hilfe uns in dem Selbstbewusstsein bestärkt hat, diese Wege gehen zu können“, so Landrat Tino Schomann (CDU).

Oberstleutnant Jens Ostmann vom Kreisverbindungskommando Nordwestmecklenburg lobt nicht nur die Soldaten, sondern auch die Kommunikation mit dem Landkreis. „Das Team im Impfstützpunkt hatte immer ein besonderes Händchen für den zivil-militärischen Umgang miteinander.“ Die Soldaten hätten in ihrer Hilfe die Bundeswehr vorbildlich repräsentiert. „Auftrag erfüllt!“, so sein Fazit.

Von OZ