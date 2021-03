Wismar

Da staunen kleine und große Besucher! Auf der Affeninsel im Wismarer Tierpark ist richtig was los. Die Kattas mit ihren langen, buschigen Schwänzen klettern in Augenhöhe zwischen den Besuchern. Ihr Ziel ist nachvollziehbar: sie wollen sich in der Frühlingssonne den Pelz wärmen lassen! Der Wismarer Tierpark ist bei dem tollen Frühlingswetter derzeit ein begehrtes Ausflugsziel. Täglich von 9 bis 18 Uhr ist er geöffnet, die Gäste können ohne Termin oder Voranmeldung kommen, müssen aber ihre Kontaktdaten hinterlegen. Sogar der große Abenteuerspielplatz und der Imbiss haben geöffnet. Der Eintritt kostet 5 Euro, ermäßig 3. Jahreskarten (25/15 Euro) haben sich also nach fünf Besuchen rentiert. Der ermäßigte Preis gilt für Kinder ab 3 Jahren, Schüler, Lehrlinge, Studenten und Schwerbehinderte.

Von Nicole Hollatz