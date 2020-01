Aus Liebe zu AC/DC: Ex-Ostseewelle-Moderator „Käpt’n“ Schmidt nimmt Songs auf

Rostock

Der Ex-Ostseewelle-Radiomoderator Heiko „Käpt’n“ Schmidt ist eingefleischter AC/DC-Fan und durch und durch Rockmusiker. Das kann man nicht nur sehen, sondern auch hören. Er hat seiner Lieblingsband eine EP gewidmet und „natürlich ist die auch für alle AC/DC-Fans auf der Welt“, sagt der 50-Jährige.

Die Idee zur eigenen Platte kam dem rockigen Wismarer vor vier Jahren, als AC/DC aufgrund einer Erkrankung ihres Sängers Brian Johnson die Tour abbrechen mussten. Als Gastsänger eingesprungen ist damals Guns N’ Roses-Frontmann Axl Rose.

AC/DC-Fan seit Kindertagen

„Die Band begleitet mich schon mein ganzes Leben. Wegen ihnen bin ich wohl auch Musiker und Sänger geworden.“ Der Song „Bad Boy Boogie“ war Schmidts erster AC/DC-Song, den er gehört habe, erzählt er mit einem breiten Lächeln. Das war 1981. Da war er zehn Jahre jung. Den Titel, so erzählt es Schmidt, habe er nach dem ersten Hören gleich rauf- und runtergehört. „Darum wollte ich den jetzt einfach im Original-AC/DC-Sound aufnehmen.“

Das tat er dann auch, gemeinsam mit der Band „Dead Bang“. Zu ihr gehören Pete Grützmann vom Petemusik-Tonstudio Rostock und Jack Hänsel von der Rock & Pop-Schule Rostock. Sie sind alte Musikerfreunde, durch die er vor 35 Jahren zur Musik gekommen ist.

Die zweite Version des Songs „Bad Boy Boogie“ wurde von „The Boogie Beat Busters“ eingespielt, einer befreundeten Band aus Wismar. „Der Song sollte so klingen, als wäre er vor dem AC/DC-Original entstanden. Die ,Boogie Beat Busters’ sind eine Rock’n ’Roll-Band und der Sänger klingt wie Elvis. Es ist echt eine gelungene Version geworden“, schwärmt Heiko.

Hinzu kommt noch ein weiterer Track: „Rock or Bust“. Die Gitarren klingen gewollt etwas schwerer als bei AC/DC. „Für mich ist der Song wie ein Lebensmotto, er ist Motivation“, erzählt Heiko Schmidt, der nicht nur Sänger ist, sondern auch als Onlinemarketing-Experte sein Geld verdient.

Auf Tour mit den legendären AC/DC-Songs

Während der Produktionsphase der Platte war Schmidt für zwei Jahre als Gastsänger mit der AC/DC-Coverband „Rosie“ unterwegs. Sie spielten in der Zeit rund 15 Konzerte. Die erste AC/DC-Show spielte die Band bei strömendem Regen auf dem Schwedenfest 2017 in Wismar.

Für sein nächstes Projekt möchte der Ex-Radiomoderator Musik von Udo Lindenberg aufnehmen, für die er noch einen Keyboarder sucht. „Songs, die in die Zeit passen und mir sehr viel bedeuten. Dann reicht es aber auch mit Coversongs“, erzählt er mit einem Grinsen. Sein Wunsch: wieder eigenes Material aufnehmen. In den letzten zehn Jahren habe sich so viel angesammelt, das müsse nun endlich raus aus seinem Kopf.

Kostenloser Download der EP: Schmidt & Dead Bang – Bad Boy Boogie: www.captainschmidt.rocks

Von Luisa Schröder