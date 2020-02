Aus historisch mach modern: So wird das Förderzentrum „Sehen“ in Neukloster saniert

Neukloster

Serhiy Zholudev geht jeden Tag in die Schule. Dafür nimmt er allerdings einen etwas weiteren Schulweg in Kauf als die meisten anderen Schüler in der Region. Der 17-Jährige ist sehbehindert und Schüler des Förderzentrums „Sehen“ in Neukloster. Um den Unterricht zu bekommen, den er braucht, kommt er jeden Tag aus Rostock in die Klosterstadt. Am Mittwoch war für ihn und seine drei Klassenkameraden ein aufregender Tag: Denn ziemlich viel Trubel herrschte in dem kleinen Klassenzimmer unter dem Dach des Förderzentrums „Sehen“, als Bildungsministerin Bettina Martin ( SPD) der Schule einen Besuch abstattete.

Vier Millionen für Umbau des Förderzentrums

Serhiy Zholudev gehört zu den Schülern, die bereits im sanierten Gebäude unterrichtet werden. Im Dezember nun auch die Sanierungsarbeiten am historischen Haus B begonnen. Der Fördermittelbescheid über vier Millionen Euro kam allerdings erst jetzt. Die Bildungsministerin wollte jedoch nicht nur das Papier bringen, sondern auch einen Rundgang durch die Schule machen. Für die Schüler war dies zwar etwas aufregend, sonderlich beeindrucken ließen sie sich von der Ministerin und ihrem Tross aber nicht. Gelassen haben sie erklärt, wie sie lernen, welche Hilfsmittel sie benutzen und wie der Schulalltag für sie aussieht.

Landrätin Kerstin Weiss (l.) und Bildungsministerin Bettina Martin lassen sich von Schüler Serhiy Zholudev erklären, wie er mithilfe von Geräten schreibt und liest. Quelle: Michaela Krohn

Besonderes Gebäude für den Unterricht

Immer wieder hieß es zwischendurch: „Ein tolles Gebäude, da könnte man auch ein Hotel mit Seeblick draus machen.“ Und tatsächlich, das historische Gebäude, von dem man etwa nur zwei Minuten bis zum Ufer des Neuklostersees braucht, beeindruckt nicht nur von außen. Selbst mitten in der Sanierungsphase ist zu erkennen, warum dieses Gebäude mit den roten Ziegeln ein besonderes ist. In einem repräsentativen Raum sind zum Teil bunt verglaste Fenster der Hingucker, zwischen Baustaub liegen Kronleuchter und einige Fenstern lassen eben freien Blick auf den See zu.

Architekt Markus Weise erklärt: „Das Gebäude war mal ein Wohnhaus mit sechs gigantisch großen Wohnungen und einem repräsentativen Treppenhaus.“ Diese Parteien werden nun jeweils grob einer Klasse zugeteilt und entsprechend umgebaut. „Neu ist, dass wir auch das Kellergeschoss ausbauen und so die Fläche erweitern und mehr Unterrichtsräume bekommen“, sagt Weise. Vom Dachgeschoss lassen die Architekten allerdings die Finger – ein Ausbau wäre zu aufwendig und kompliziert.

Schüler werden während Bauzeit in Containern unterrichtet

Die 49 Schüler, die eigentlich im Haus B unterrichtet werden, sind inzwischen in modernen Ersatzcontainern direkt auf dem Schulhof untergebracht. Schüler, die dort Unterricht haben, werden vorwiegend mit dem Schwerpunkt „geistige Entwicklung“ beschult. Insgesamt sind es 49, 14 von ihnen sind auf einen Rollstuhl angewiesen. Einige mit Mehrfachbehinderungen benötigen zudem intensive Pflege.

1862 wurde das unter Denkmalschutz stehende Haus B des Förderzentrums "Sehen" in Neukloster erbaut. Das Gebäude wird seit Dezember saniert. Im Frühjahr 2021 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Quelle: Michaela Krohn

Bis zum späten Frühjahr 2021 sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein, „wenn keine Überraschungen auftauchen“, ergänzt Burghard Bohm, zuständiger Fachdienstleiter des Landkreises für den Bereich Bau und Gebäudemanagement. Ein Schwammbefall sei bereits aufgetaucht. „Das ist aber nichts Außergewöhnliches bei so einem Haus“, versucht Bohm zu beschwichtigen. So koste die Sanierung „ein bisschen mehr“.

Ministerin: Großer Respekt vor Arbeit in der Schule

Die geplanten Gesamtkosten für die Sanierung belaufen sich derzeit auf 6,87 Millionen Euro – „Überraschungen nicht mit eingerechnet“, sagt Landrätin Kerstin Weiss ( SPD). Und: „Das Land

Architekt Markus Weise und Fachdienstleiter des Kreises für Bau und Gebäudemanagement Burghard Bohm erklären die Sanierung. Quelle: Michaela Krohn

hat schon viel für die Schule in Neukloster ausgegeben, aber für das Haus B bislang nicht.“ Die Freude darüber, dass es nun gleich vier Millionen sind, sei sehr groß.

Ministerin Bettina Martin zeigt sich nach ihrem Besuch in Neukloster beeindruckt: „Ich habe großen Respekt vor der Arbeit in dieser Schule.“ Es sei wichtig, dass dort investiert werde und gute Rahmenbedingungen für Schüler und Lehrer geschaffen werden.

Sponsoren gesucht Für die Restaurierung der historischen Uhr im Giebel des Hauses B werden Sponsoren gesucht, ebenfalls für eine neue Schulglocke. Die Gesamtkosten dafür belaufen sich auf 35 000 Euro. Die Spender werden namentlich auf einer Tafel am Eingangsbereich genannt. Kontakt Schulverwaltung, Gabriele Glowatzki, unter der Telefonnummer 03841/3040 4010.

Auch Schulleiterin Roswitha Wenzlaff war erfreut: „Wir sind sehr glücklich, dass es so eine große Summe ist. Der Bau ist sehr kompliziert.“

Sanierung des Förderzentrums 48 Lehr- und Aufenthaltsräume werden während der Sanierung geschaffen. Die Nutzfläche betrug vor der Sanierung 812 Quadratmeter, danach werden es 1402 sein. Im Gebäude befinden sich 131 Fenster und 160 Türen. Die Gesamtkosten für die Sanierung des Überregionalen Förderzentrums „Sehen“ betragen Stand jetzt 6,87 Millionen Euro. Davon ist bereits eine Million an Bauleistungen vergeben. Eine sogenannten Sonderbedarfszuweisung an Fördermitteln aus dem Innenministerium in Höhe von zwei Millionen Euro wird noch erwartet. Der Landkreis Nordwestmecklenburg trägt einen Eigenanteil von 1,55 Millionen Euro.

