Etwa 100 Jugendliche waren am Mittwochnachmittag auf dem Marktplatz in Wismar in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt. Laut Polizei gehörten die Jugendlichen zu drei siebten Klassen aus Berlin sowie zwei neunte Schulklassen aus Hamburg. Die Schulklassen befanden sich offenbar auf Klassenfahrt in Wismar.