Bad Kleinen

Zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen einem 36-Jährigen und seiner 58-jährigen Mutter ist es am vergangenen Freitag im Regionalzug von Lübeck nach Bad Kleinen gekommen. Darüber sind Bundespolizisten des Reviers Wismar gegen 13 Uhr von der Deutschen Bahn AG informiert worden.

Als die Beamten am Bad Kleiner Bahnhof eintrafen, entdeckten sie den Mann im Zug. In dem Waggon, in dem er saß, lagen diverse Kleidungstücke und persönliche Sachen herum. Nach einer Aufforderung der Polizisten räumte er die Dinge zusammen und verließ den Zug. Auf dem Bahnsteig wurde er gegenüber den Beamten zunehmend aggressiver. Er wurde gefesselt und in Gewahrsam genommen. Bei dem 36-Jährigen wurde ein Atemalkoholwert von 2,33 Promille festgestellt.

Zwei Zeugen gaben an, dass der Mann im Zug auch seine mitreisende Mutter angebrüllt und gewürgt habe. Die Frau wollte keine Strafanzeige erstatten. Unabhängig davon leitete die Bundespolizei von Amts wegen Strafanzeigen wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung ein.

OZ