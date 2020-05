Bad Kleinen

Anlässlich der Aktion „Kunst Offen“ vom 30. Mai bis zum 1. Juni lädt der Heimatverein Bad Kleinen zu einer geführten Radtour ein. Start und Ziel ist Bad Kleinen am Schweriner See. Die Strecke führt durch die Umgebung der Gemeinde und zu einigen Künstlerateliers. Dort können die Radler Kunstwerke anschauen und ein wenig bei Kaffee, Kuchen und Snacks verweilen.

Zurückgelegt werden zwischen 35 bis 40 Kilometer entlang an duftenden Feldern und blühenden Sträuchern und Wiesen. Das Tempo ist gemütlich.

Anzeige

Stempelkarte für erradelte Kilometer

Die geführte Radtour startet am 30. Mai um 10 Uhr in Bad Kleinen am Café Draegers in der Hauptstraße 20. Gegen 15 Uhr wird dort auch wieder das Ziel sein. Der Unkostenbeitrag beträgt 2 Euro, für die jeder auch eine Stempelkarte für die „erradelten“ Kilometer bekommt.

Weitere OZ+ Artikel

Benötigt werden ein verkehrssicheres Fahrrad, wetterfeste Kleidung und ein Lunchpaket. In den Gärten wird Kaffee und Kuchen angeboten. Gerne können die Radler mit der Bahn oder per Auto anreisen. Wer ein Fahrrad benötigt, wendet sich bitte für eine Vorbestellung an die Gästeinformation Bad Kleinen unter der Telefonnummer 038423 / 557 112. Geöffnet ist die Info-Zentrale Montag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr.

Mehr Infos aus Bad Kleinen :

Von Kerstin Schröder