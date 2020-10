Ausflugsschiffe ab Wismar erweitern ihr Angebot

Wismar

Die Reederei Adler-Schiffe erweitert ihr Angebot an Schifffahrten im November ab Wismar, Rügen und Usedom – „aufgrund einer hohen zu erwartenden Nachfrage“, wie das Unternehmen mitteilt. Normalerweise kehre im November etwas Ruhe an der Ostsee-Küste ein. Doch in diesem Jahr sei alles anders. „Die aktuelle Buchungslage für November lässt eine deutlich höhere Auslastung im Vergleich zum Vorjahr erwarten“, teilt Adler-Sprecherin Silke Hasse mit. Deshalb erweitert die Reederei ihr Angebot an Schiffsausflügen.

Dreimal täglich geht es auf eine Hafenrundfahrt ab Alter Hafen Wismar, immer sonntagnachmittags als Pfannkuchenfahrt. Die etwa einstündigen Schifffahrten gehen entlang des Überseehafens, des Holzterminals, der längsten Seebrücke Mecklenburgs und vorbei am Fischerdorf Hoben sowie der Meerestechnikwerft mit der größten Dockhalle Europas und dem alten Weshafen.

Mehr Besucher in Corona-Zeit

Mit diesem erweiterten Schiffsangebot reagiert die Reederei, die ihren Unternehmenssitz in Westerland auf der Insel Sylt hat, auf eine höhere zu erwartende Besucheranzahl auch über die Herbstferien hinaus. Die Reederei hebt hervor, dass die Vorgaben des Landes eingehalten werden und immer unter dem Gesichtspunkt, die Ausbreitung von Covid-19 weiter zu verhindern, Maßnahmen ergriffen werden.

Während des Lockdowns im März und April hatte die Reederei, die insgesamt 27 Schiffe in Nord- und Ostsee zu ihrer Flotte zählt, den Ausflugsverkehr komplett ruhen lassen. Die Mitarbeiter waren damals in Kurzarbeit gewesen. Erst seit Mai waren die Schiffe wieder unterwegs.

Zudem wurden umfangreiche Schutz- und Hygienekonzepte für die Schiffe entwickelt, sodass sich die Fahrgäste an Bord sicher fühlen können. Den gesamten Fahrplan, alle Infos und Tickets sind unter www.adler-schiffe.de zu erhalten, an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder telefonisch unter 04651-9870888.

Von mikro