Rostock

Trotz des zum Teil tristen Wetters und des anhaltenden Lockdowns in Mecklenburg-Vorpommern, gibt es genügend Gründe sich am kommenden Wochenende raus in die Natur zu begeben. Ein Spaziergang durch die schönen Landschaften in unserer Region ist immer einen Ausflug wert.

Wenn auch das Angebot für Freizeitmöglichkeiten am Wochenende nicht so groß ist wie zu Zeiten ohne Corona, ist die Auswahl groß. Wir haben Ihnen einige Tipps fürs Wochenende in den Regionen Grevesmühlen, Wismar, Rostock und Bad Doberan zusammengestellt.

Region Grevesmühlen

Für den 17. Januar findet sich im Kalender der weltweit kuriosesten Feiertage der „Geburtstag der Kunst“. Als solche lassen sich in der Tat die Hünengräber im Wald zwischen Grevesmühlen und Wismar bezeichnen. Die gewaltigen Steingruppen sind 4000 bis 6000 Jahre alt und ein beliebtes Ausflugsziel – übrigens auch bei kaltem Wetter wie am kommenden Wochenende. Von einem Parkplatz an der Bundesstraße zwischen dem Abzweig nach Naschendorf und Sternkrug ist der Pfad zu erreichen, an dem sich einige Tafeln befinden, auf denen die Hünengräber, unter anderem das Ganggrab, erläutert werden.

Das Ganggrab der Südgruppe der Hünengräber im Everstorfer Forst bei Grevesmühlen. Quelle: Michael Prochnow

Region Wismar

Ein Spaziergang vom Anleger in Hohen Wieschendorf in Richtung Boltenhagen ist sehr lohnenswert. Entweder geht es am Strand entlang oder oberhalb der Steilküste – bei einer Rundtour ist beides erlebbar. Am höchsten Punkt der Steilküste zwischen Hohen Wieschendorf und Beckerwitz eröffnet sich Spaziergängern, Radfahrern und Joggern ein herrlicher Blick auf die Wismarbucht. Eine Bank lädt zum Verweilen ein. Gerne wird die Stelle für ein Picknick genutzt. Für Naturfreunde ist es dort so idyllisch, dass sie auch von „ Südfrankreich“ sprechen. Eine gemütliche Tour dauert etwa 80 Minuten. Der Parkplatz in Hohen Wieschendorf ist im Winter kostenlos.

Am höchsten Punkt der Steilküste haben Spaziergänger einen herrlichen Blick auf die Wismarbucht. Quelle: Heiko Hoffmann

Region Rostock

Eine landschaftlich reizvolle Wanderung bietet ein Spaziergang vom Warnemünder Wahrzeichen, dem Teepott, bis zur Ausflugsgaststätte Wilhelmshöhe. Auch wenn diese zurzeit pandemiebedingt geschlossen ist, lässt sich von dort oben eine herrliche Sicht auf die Ostsee genießen. Eine Tour ist rund drei Kilometer lang und bei normalem Tempo in rund 40 Minuten zu schaffen.

Starten kann man beispielsweise auf der Promenade am Leuchtturm in Warnemünde, einen Teil des Weges am Strand zurücklegen und nach Muscheln und Steinen Ausschau halten. Der letzte Teil der Strecke verläuft durch den Wald und bietet immer wieder herrliche Aussichten auf die Steilküste. Bei frostigen Temperaturen empfiehlt es sich, eine Thermoskanne Tee im Rucksack zu haben. Auch der Imbiss Wilhelmshöhe ist täglich ab 11 Uhr geöffnet und bietet Kleinigkeiten zum Mitnehmen an. Nach einer Stärkung geht es zurück.

Die Wilhelmshöhe bietet eine wunderschöne Aussicht auf die Ostsee und das Seebad Warnemünde Quelle: Annelie Hesse

Region Doberan

Ein Pfad der Erleuchtung führt durch Kühlungsborn. Zusätzlich zur Weihnachtsbeleuchtung hat die Kurverwaltung am Baltic Park im Stadtteil West und am Bootshafen große Leuchtobjekte aufstellen lassen. Im Park steht eine Gruppe Rotwild.

Interessant für kleinere Kinder: Die rote Nase des Kitzes lässt sich per Knopfdruck anschalten. Der Hirsch ist an die fünf Meter hoch. Ein Spaziergang entlang der ebenfalls illuminierten Promenade führt zum Hafen. Dort bildet ein großer Anker auf einem Podest quasi den Abschluss des Ortes. Beide Skulpturen sind beliebte Fotomotive.

Zur Winterbeleuchtung in Kühlungsborn gehört die Rotwildgruppe im Baltic Park. Die Nase des Kitzes lässt sich mit einem Knopf einschalten. Quelle: Cora Meyer

