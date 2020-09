Wismar

Von Freitagabend bis Sonntag ist in der Region Wismar einiges los. Am Freitag, 11. September, liest ab 20 Uhr Helga Schubert, die frisch mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnete Schriftstellerin aus Nordwestmecklenburg, aus ihren Werken in der Wismarer Nikolai-Kirche. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Ebenfalls am 11. September spielt um 17 Uhr in der Wismarer Heiligen-Geist-Kirche der Akkordeon-Virtuose Andriy Fesenko Werke vom Bach, Vivaldi und Prokofiev. Er wird von der Gesangsgruppe „Harmonie“ aus Wismar begleitet. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Seit 2002 ist der Künstler Gastsolist, ausübender Konzertmusiker und Lehrer an der Schule für Kunst und Kultur im ukrainischen Sumy.

Radtour nach Rehna

Durch hübsche Dörfer zur Klosterstadt Rehna führt am Sonnabend, 12. September, die Radtour der Wismarer ADFC-Gruppe. Gestartet wird um 9 Uhr an der Ostseite des Rathauses. In Rehna gibt es eine längere Mittagspause, in der auch das Kloster und Kräutergarten zu besichtigen sind. Zurück geht es durch erntereife Felder und interessante Ortschaften bis nach Bobitz, um dort eventuell noch eine kleine Eis- oder Kaffeepause einzulegen. Die Strecke ist 75 Kilometer lang. Die Teilnahmegebühr für Nichtmitglieder beträgt 2 Euro.

Kleidertausch in Dambeck

Tauschrausch statt Kaufrausch heißt es am Sonnabend, 12. September, in und um die Dambecker Pfarrscheune. Los geht es um 14.30 Uhr mit Kaffee und Kuchen, über Kuchenspenden würden sich die Veranstalter freuen. Anschließend werden Kleider getauscht. Jeder darf maximal zehn Kleidungsstücke ab Größe XS, Schuhe und Accessoires mitbringen. Auch Bücher und Spiele sind erlaubt. Beendet wird die Veranstaltung um 17 Uhr mit einer meditativen Andacht in der Kirche.

Pilzsuche im Rosenower Wald

Eine öffentliche Pilzwanderung mit einem Wismarer Reinhold Krakow führt am Sonnabend, 12. September, in den Rosenower Wald. Der befindet sich im Raum Sternberg. Die Kiefernforste können reich an Maronen sein. Besonders unter den Eichen, Buchen und Fichten sind Steinpilze zu Hause. Los geht die Tour, auf der sich Laien auch Tipps vom Experten holen können, um 8 Uhr auf dem ZOB in Wismar. Zweittreffpunkt ist gegen 9.15 Uhr in Lioz in Waldrandnähe, an der Weggabelung Bungalowsiedlung/Lindenweg. Die Tour kann bis in den frühen Nachmittag andauern. Die Teilnahme kostet 10 Euro, für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren 2,50 Euro.

Posaunenchor in Proseken

Die Kirchengemeinde Proseken-Hohenkirchen lädt zum Festgottesdienst am Sonntag, 13. September, um 10 Uhr in den Pfarrgarten Proseken ein. Gefeiert wird mit kräftiger Bläsermusik das 90. Jubiläum des Posaunenchores.

Plattdeutsch in der Kirche

Der Förderverein der Kirche zu Kirch Stück lädt am Sonntag, 13. September, um 17 Uhr zu einem Gastspiel der Fritz-Reuter-Bühne Schwerin ein. Dem aktuellen Zeitgeist entsprechend trägt ihre Inszenierung den Titel „Geiht wedder los“. Es spielen: Andreas Auer, Simon Grundbacher, Anna Reinhard, Kerstin Westphal und Michael Ellis Ingramm am Klavier. Es gelten die coronabedingten Auflage: Gesichtsmaske tragen und Abstand halten. Die Zahl der zugelassenen Besucher ist begrenzt. Der Eintritt ist frei. Am Ende der Veranstaltung sammelt der Förderverein Spenden für die Beschaffung zwei neuer Glocken für die Kirche St. Georg zu Kirch Stück.

Von Kerstin Schröder