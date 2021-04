Ausgangssperre: So geht der Landkreis Nordwestmecklenburg damit um

Wismar

Im Gegensatz zu anderen Landkreisen wird in Nordwestmecklenburg zunächst noch keine Ausgangssperre verhängt. „Zumindest noch nicht an diesem Wochenende“, betont Kreissprecher Christoph Wohlleben. Im Weiteren wolle man die Beratungen und Ergebnisse des MV-Gipfels abwarten, erklärte er. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) betonte am Donnerstagabend, dass den Landkreisen die Entscheidung bezüglich einer Ausgangssperre obliegt.

Ausgangssperren von 21 Uhr bis 6 Uhr gibt es bisher in den Landkreisen Ludwigslust-Parchim, Mecklenburgische Seenplatte, Vorpommern-Greifswald, in der Landeshauptstadt Schwerin und in Teilen des Landkreises Rostock.

Die Inzidenz in Nordmecklenburg liegt derzeit den siebten Tag in Folge im dreistelligen Bereich – aktuell bei 106,2. Die landesweite Inzidenz liegt bei 146,0. Nordwestmecklenburg zählte am Freitag 25 neue Corona-Fälle und leider auch einen weiteren Todesfall. Rund die Hälfte der neuen Fälle war bereits als Kontaktperson in Quarantäne, darunter ein bereits von einer Allgemeinverfügung betroffenes Kita-Kind und zwei weitere Fälle zu einer familiären Häufung von nun sechs Fällen. 281 Menschen sind mit einer Infektion in Quarantäne, inklusive Kontaktpersonen und Reiserückkehrern sind es 1392.

Der Landkreis musste am Freitag zwei Allgemeinverfügungen erlassen. Die erste betrifft 20 Kinder der Krippengruppen 1 bis 3 und drei Mitarbeiter der Kita Selmsdorf nach einem positiven Test bei einem Kind. Auch Schüler und Lehrer des Gymnasiums in Gadebusch müssen in Quarantäne. Die gilt für Lehrkräfte und Schüler der Klasse 7a/1, die am 12., 13. oder 14. April in der Schule waren, und alle Schüler der Klasse 7c/1, die am 14. April den Lateinkurs besucht hatten.

Von OZ