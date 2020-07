Ausgezeichnet: Beste Badewasserqualität für Seen und Ostsee in Nordwestmecklenburg

Wismar

Der Sprung ins Wasser ist in Nordwestmecklenburg bedenkenlos möglich – jedenfalls, wenn es um die Wasserqualität geht. Das Gesundheitsamt des Landkreises hat Badestellen an 22 Orten an der Ostsee und an 21 Binnenseen überprüft und kommt in allen Fällen zu dem Ergebnis „ausgezeichnete Qualität“.

Normalerweise prüfen die Hygieneexperten des Gesundheitsamtes jedes Jahr ab dem 20. Mai die Gewässer des Kreises. Dann werden bis zum 10. September jeweils einmal im Monat neue Proben entnommen. In diesem Jahr wurde der Start der Badesaison jedoch um einen Monat verschoben. Sie läuft nun seit dem 20. Juni.

Proben werden im Wasserlabor Schwerin ausgewertet

Gesundheitsingenieurin Anette Mayer erklärt, wie die Proben überhaupt entnommen werden: „Wir messen generell dort, wo es in der Regel den stärksten Badebetrieb im Gewässer gibt. Das ist etwa dort, wo Ostsee und Seen einen Meter tief sind.“ Mit sterilen Behältern werden dann die Wasserproben entnommen, etwa 30 Zentimeter unter der Wasseroberfläche. „Die Proben werden dann sofort gekühlt und anschließend ins Wasserlabor des Landesamtes für Gesundheit (Lagus) nach Schwerin gebracht.

Dort werden sie mikrobiologisch ausgewertet“, sagt Anette Mayer. Entscheidend seien mehrere Parameter, unter anderem die Wasser- und die Außentemperatur, der pH-Wert, die Sichttiefe. An der Ostsee sei zudem auch die Windstärke interessant. Parameter wie Sichttiefe oder pH-Wert seien aber keine Kriterien für einen Grenzwert.

Baden in MV Mecklenburg-Vorpommern hat etwa 2000 Kilometer Ostseeküste, mehr als 2000 Seen und 26 000 Kilometer Flüsse und Kanäle. Mehr als 500 Badestellen werden auch in diesem Jahr nach der Badegewässer-Landesverordnung nach EU-Vorgaben überwacht. Allerdings startete die Badesaison aufgrund der Corona-Pandemie erst am 20. Juni. Bis zum 10. September wollen die örtlichen Gesundheitsbehörden regelmäßig zur Kontrolle der Badegewässer unterwegs sein, um allgemeine Gesundheitsrisiken durch das Baden weitgehend auszuschließen.

Werden im Wasserlabor aber zum Beispiel erhöhte Werte für fäkale Verunreinigungen nachgewiesen, würden mit den Betreibern der Badestelle – meistens die Kommunen – Maßnahmen abgestimmt. Im schlimmsten Fall wird ein Badeverbot ausgesprochen.

Europaweite Meldung der Proben

Immer mal wieder kann ein See auch von den sogenannten Blaualgen befallen werden. Darunter litt im vergangenen Jahr zum Beispiel der Schweriner See. Betroffen waren auch die Badestellen in Bad Kleinen und Hohen Viecheln. Aktuell sind diese Cyanobakterien aber noch nicht in Nordwestmecklenburg aufgetaucht. „Das ist meistens erst bei sehr heißen langanhaltenden Wetterperioden ohne Regen und Wind der Fall“, erklärt Anette Mayer.

Die Einstufung der Gewässer erfolgt jährlich neu. „Die Proben, die ins Lagus-Labor geschickt werden, werden zudem europaweit gemeldet“, erklärt Robert Stach, kommissarischer Leiter des Gesundheitsamtes. Zu sehen ist das auch in der aktuellen Badegewässerkarte für MV. Die aktuellen Ergebnisse stammen aus dem Zeitraum von 2016 bis 2019. Aktuelle Probenergebnisse sind dort aber auch verzeichnet.

Bislang noch keine Blaualgen und Vibrionen

Beispiel Neuklostersee – in der Auswertung ist zu lesen: „Die Sichttiefe des Sees liegt das ganze Jahr fast immer über einem Meter. Die Wasserqualität wird durch Algen mäßig beeinträchtigt. In warmen Sommermonaten kann es zur Algenblüte durch Cyanobakterien („Blaualgen“) kommen, Massenansammlungen im Badebereich sind wind- und strömungsabhängig, innerhalb weniger Stunden kann sich die Situation ändern.“

So oder so ähnlich wird der Zustand aber bei fast allen Seen im Nordwestkreis beschrieben. Für Badestellen an der Ostsee wird zudem davor gewarnt, dass dort die sogenannten Vibrionen auftreten können, die vor allem für ältere Menschen mit offenen Wunden zum Beispiel an den Beinen lebensgefährlich sein können. „Zurzeit haben wir aber noch keine Vibrionen in der Ostsee“, sagt Gesundheitsingenieurin Anette Mayer.

Von Michaela Krohn