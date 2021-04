Rerik

Dort, wo in Rerik bald Wohnhäuser stehen, sind derzeit Sandberge aufgeschüttet, wurde an verschiedenen Stellen der Boden frei gemacht, um nach der Vergangenheit zu suchen. Und das Team um Frank Mewis, der die archäologischen Untersuchungen des Landesamtes für Kultur- und Denkmalpflege im Baugebiet „Am Buchenweg“ leitet, hat schon einiges gefunden.

„Seit den 60er, 70er Jahren ist bekannt, dass hier was ist“, sagt Frank Mewis. Ehrenamtliche Bodendenkmalpfleger hätten hier Feuersteinbeile und – meißel gefunden. Als vor einigen Jahren Sondageschnitte gemacht wurden – also einige Stellen im Boden archäologisch untersucht wurden –, hätte man bereits 114 Befunde gehabt. In diesem Areal hätte es mehrfach Besiedlungen seit der Steinzeit gegeben. Davon zeugen auch die Hügelgräber, die von der Straße nach Rerik aus sichtbar sind.

Archäologische Untersuchungen im Baugebiet "Am Buchenweg" in Rerik. Hier sollen 35 Grundstücke erschlossen werden. Quelle: LGE

Hinweise auf 4000 Jahre alte Siedlungsüberreste

Die Archäologen fanden während der ersten Untersuchung bereits Hinweise auf bis zu 4000 Jahre alte Siedlungsüberreste. Insgesamt entdeckten sie mehr als 100 Befunde, die zu Hinterlassenschaften von Siedlungsarealen der Steinzeit und der Bronzezeit gehören. Darunter sind Siedlungshorizonte, Grubenbefunde, Feuerstellen, Gräben und Pfostengruben. Bedeutend ist vor allem die Entdeckung eines bronzezeitlichen Bestattungsplatzes: Ziemlich genau in der Mitte des Gebietes, auf einer Geländekuppe, bargen die Experten ein ungewöhnliches Urnengrab.

Die Urne befand sich in einem groben, braunroten, tonnenförmigen Topf, der von einem weiteren Gefäß abgedeckt war. Um die Gefäße war ein partieller Steinschutz aus vier faustgroßen Steinen aufgebaut. In der Nähe dieser Urnenbestattung entdeckten die Experten außerdem eine Grabgrube mit Standspuren eines ehemaligen Steinkreises sowie ein Brandgrubengrab.

Frank Mewis zeigt auf größere Steine, die beim Abtragen des Oberbodens gefunden wurden. „Dabei könnte es sich um eine bronzezeitliche Bestattung handeln.“ Das sei daran zu erkennen, dass die Steine zusammengetragen worden seien. Jetzt werden sie noch weiter untersucht und freigelegt. Das dauere zwei bis drei Tage, schätzt Mewis. Alles wird eingemessen, gezeichnet und dokumentiert. „Dann wird es wissenschaftlich zurückgebaut“, erläutert er.

Bei den Steinen, die bei der Abtragung des Oberbodens im Baugebiet "Am Buchenweg" entdeckt wurden, könnte es sich um eine bronzezeitliche Bestattung handeln. Quelle: Anja Levien

Möglich sei auch, dass die Mitarbeiter des Landesamtes für Kultur- und Denkmalpflege auch noch Reste von Hügelgräbern finden. Die Steine der Gräber seien damals auch für den Straßenbau abgetragen worden.

Erschließung des Baugebiets im Sommer

Die Landgesellschaft (LGE) Mecklenburg-Vorpommern GmbH möchte hier 35 Baugrundstücke für Wohnhäuser entwickeln und unterstützt die Untersuchungen. „In einer Voruntersuchung hatte es mehrere historische Funde aus verschiedenen Epochen gegeben, die weitere archäologische Grabungen notwendig machen“, berichtet LGE-Projektleiter Carsten Unger. „Wir haben deshalb mit dem Landesamt für Kultur- und Denkmalpflege eine Vereinbarung zur Bergung archäologischer Funde geschlossen.“

Mögliche weitere historische Relikte gilt es nun in der archäologischen Hauptuntersuchung zu sichern. „Ich freue mich, dass wir mit den ersten Vorbereitungen für das neue Baugebiet den Menschen in Rerik einen Einblick in den bisher unbekannten Teil ihrer Geschichte ermöglichen können“, so LGE-Geschäftsführer Robert Erdmann. „Sobald die archäologischen Grabungen abgeschlossen sind, werden wir mit den Erschließungsarbeiten beginnen, um vielen schnellstmöglich auch den Wunsch erfüllen zu können, ein eigenes Wohnhaus zu bauen. Wohneinheiten in Rerik sind stark nachgefragt. Wir sind zuversichtlich, dass wir im Sommer mit der Erschließung des Baugebietes starten.“

Läuft alles nach Plan, wird im Frühsommer 2022 die Hochbaureife erreicht. Die Baugrundstücke werden eine Grundstücksfläche von etwa 600 bis 1400 Quadratmetern haben.

Nach eigenen Aussagen begleitet die LGE Städte und Gemeinden seit fast 30 Jahren in ihrer Entwicklung. Sie unterstütze, Wohn- und Lebensräume zu schaffen, baukulturelles Erbe zu bewahren und den gesellschaftlichen Herausforderungen zu begegnen. Im Ostseebad Rerik ist sie nicht nur am neuen Wohngebiet beteiligt, sondern auch Partner bei der Sanierung des Gebäudekomplexes an der Kröpeliner Straße.

Von Anja Levien