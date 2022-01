Ausschüsse in NWM tagen Online: Das ist der Trick, um die Sitzungen im Netz zu sehen

Grevesmühlen/Wismar

Bisweilen muss man dem Fortschritt etwas auf die Sprünge helfen. Seit Jahren gibt es die Debatten darum, ob Sitzungen in der Kommunalpolitik immer in Präsenz stattfinden müssen oder auch online abgehalten und live übertragen werden könnten. Die Pandemie macht es möglich, seit dieser Woche tagen die meisten Ausschüsse des Landkreises Nordwestmecklenburg online, auch der Kreistag am 3. Februar wird digital stattfinden. Das gab Kreistagspräsident Thomas Grote (CDU) bekannt. Und er fügte hinzu. „Es ist für uns auch ein Experiment.“ Denn bislang gab es solche digitalen Sitzungen nicht. Die Links, so hieß es von der Kreisverwaltung, mit denen die Öffentlichkeit die Sitzungen live verfolgen könne, würden auf der Internetseite des Landkreises veröffentlicht. Soweit so gut. Die Internetseite des Landkreises zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sie nicht sehr benutzerfreundlich geschweige denn übersichtlich ist. Kritik am Layout gibt es immer wieder von Seiten der Nutzer.

Die Links gibt es unter „Bekanntmachungen“

Die Suche nach den Links zu den Ausschusssitzungen bestätigt das. Denn wer vermutet, dass möglicherweise über das Bürgerinformationsportal der Weg zu den digitalen Übertragungen führen könnte, der irrt sich. Denn weder bei den Tagungsordnungen noch in einem anderen Menü gibt es die Links. Wie die Nachfrage bei der Kreisverwaltung ergab, habe man sich entschieden, die Links bei den Bekanntmachungen unterzubringen. Also auf der Startseite auf die „Bekanntmachungen“ klicken und dann zum Termin der Veröffentlichung der entsprechenden Sitzungen weitergehen. Dort die Bekanntmachung anklicken – und schon gibt es den Link zur Sitzung. Am Mittwoch tagt zum Beispiel ab 17 Uhr der Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus ab 17 Uhr.

Von Michael Prochnow