Grevesmühlen/Wismar

In MV stehen ab kommenden Montag die nächsten Schritte in einer ganzen Reihe von beschlossenen Lockerungsmaßnahmen an: Wie bereits Anfang März angekündigt, darf ab dann auch die Außengastronomie unter zahlreichen Auflagen wieder öffnen. Kann man sich ab dann also wieder mit Freuden auf einen Kaffeeplausch verabreden?

Hierzu gibt es gleich zwei Dokumente, die Antworten auf viele Fragen liefern sollten, die Gastronomen beschäftigt. Das ist die aktuelle Corona-Verordnung des Landes (LVO) vom 9. März sowie eine gemeinsame Erklärung der Landesregierung mit Bürgermeistern, Landräten und Unternehmerverbänden vom 6. März. Doch welche gilt?

Öffnet die Außengastronomie in MV? Vielleicht!

Die seriöseste Antwort lautet derzeit wohl: Vielleicht. Eine Anfrage aus dem zuständigen Gesundheitsministerium blieb bislang unbeantwortet. Regierungssprecher Andreas Timm erklärte am Mittwoch dagegen: „Bevor weitere Öffnungen freigegeben werden, wird das Kabinett erneut tagen.“

Das wäre voraussichtlich am Donnerstag der Fall. Vorher möchte auch er keine Versprechungen machen. „Die Lockerungen sind in der Verordnung vorgesehen, es kann aber auch sein, dass wir das Stoppschild noch einmal hochheben müssen.“

Was steht in den Verordnungen?

Die LVO besagt: „Wird in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt ab dem 8. März 2021 die Zahl von 50 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 der letzten sieben Tage je 100.000 Einwohner an mindestens 14 aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten, können die zuständigen Behörden durch Allgemeinverfügung die Öffnung folgender nach dieser Verordnung landesweit geschlossener Angebote und Einrichtungen oder geregelte Beschränkungen ab dem 22. März 2021 ermöglichen.“

Das erreichen weder Nordwestmecklenburg mit einer Inzidenz von 94,7, noch der Landkreis Rostock mit einer Inzidenz von 76. Hier dürfte die Gastronomie am Montag gemäß LVO wohl nicht öffnen.

Das Papier vom 6. März besagt unter dem Punkt „landesweite Öffnungsschritte“ allerdings etwas ganz anderes. Hier heißt es: „Ab dem 22. März gilt bei einer 7-Tages-Inzidenz von 50 bis 100: Die Außengastronomie öffnet für Gäste mit vorheriger Terminbuchung.“

Die Landesinzidenz liegt bei 63,7. Demnach dürfte die Außengastronomie wohl doch öffnen. Aber welches Dokument ist bindend? Eine die Landesverordnung scheint mehr Gewicht als eine einfache Erklärung zu haben. Allerdings heißt es aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg: Die Öffnungen sind an eine Landesinzidenz gebunden, die 14 Tage durchgehend unter dem Wert von 100 liegt.

Letzte Klarheit erst am 22. März?

Dann ist ja alles klar, am 22. März darf also die Außengastronomie wieder öffnen – oder? So einfach ist es nun auch nicht, denn der Landkreis erklärt weiter: „Wichtig ist aber, dass es dazu eine Feststellung des Landeswirtschaftsministeriums braucht! Erst wen das Ministerium bekannt gibt, dass die Öffnungen greifen, ist das auch tatsächlich der Fall. Diese Feststellung kann das Ministerium frühestens am 22.3. treffen.“

Eine Mitarbeiterin aus dem Rathaus in Wismar sagt resigniert dazu: „Man hat den Eindruck, so etwas werde im Ministerium Samstag nach 22 Uhr entschieden. Ich traue mich schon gar nicht mehr zu planen.“

Von Juliane Schultz