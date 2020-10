Wismar

Die neue Kunstausstellung „ Zerstörung und Schönheit“ ist im Wismarer Schabbell zu sehen. Sie zeigt Werke von Michael Hitschold. Es handelt sich um neun Skulpturen und 17 grafische Arbeiten. Der Künstler ist am 1. November ab 14 Uhr und während des Ausstellungszeitraums nach Absprache anwesend.

Michael Hitschold präsentiert Werke, die in diesem und im vergangenen Jahr im historischen Pfarrhaus von Alt Karin entstanden sind. Er hat auch Kunstwerke erschaffen, die den ehemaligen Bund der Hanse kulturell wieder aufleben lassen soll. Die Splitter aus Stahl stehen dabei als Teile eines Ganzen, die sich beim Zerfall der mittelalterlichen Hanse verteilt haben. Sie symbolisieren aber auch, dass die Hanse in neuer Form fortbesteht.

Anzeige

Stahl und Fotografie

„Meine Grundidee der Hansesplitter ist die, dass sich bei dem Zerfall des ehemaligen Hansebundes, die dadurch entstandenen Splitter verteilen und sich heute in den alten Hansestädten als Nachweis ihrer Mitgliedschaft in der Hanse wiederfinden“, erklärt er. Jede Hansestadt habe so einen eigenen Hansesplitter – als Erkennungsmerkmal, so der Künstler.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Im stetigen Dialog zwischen plastischer Arbeit am Stahl als auch Fotografie und grafischer Bearbeitung, dringt der Künstler vor zum Wesenhaften seiner Gestaltung.

Grafik und Skulptur Quelle: Michael Hitschold

Michael Hitschold, geboren 1970 in Chemnitz, wohnt in Alt Karin. Seine künstlerischen Tätigkeiten sind unter anderem in Dresden, Berlin, Kapstadt, New York und Los Angeles zu finden. Er ist Mitglied im Künstlerbund Mecklenburg-Vorpommern. Die Ausstellung im stadtgeschichtlichen Museum Schabbell (An der Schweinsbrücke 6/8) ist bis zum 15. November jeweils Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr und ab November von 10 bis 16 Uhr zu sehen.

Von OZ