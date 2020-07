Wismar

„Der Sieg des Sozialismus ist der Triumph des Friedens.“ Die Buchstaben verblassen auf der Hauswand. Die drunter sind frischer, leuchtender: „Seine Waschkraft macht ihn so ergiebig“. Gesehen und fotografiert hat diese Begegnung zwischen Kommunismus und Kapitalismus, zwischen Ost und West Siegfried Wittenburg.

Gedruckt großformatig auf Stoff hängt das Bild in St. Georgen und lässt den Betrachter schmunzeln. Andere aus der Ausstellung lassen eher die Luft anhalten. Ja, so sahen die stolzen Städte wie Wismar, Rostock oder Stralsund damals aus, so kurz nach der Wende. Siegfried Wittenburg hat damals fotografiert: die Menschen, die Straßen, das Aufeinandertreffen von Ost und West sowie den Alltag dazwischen.

Entstanden sind unglaublich starke Zeugnisse der „wilden Jahre“, die dank des Wismarer Archivvereins, der Bundesstiftung Aufarbeitung, der Hansestadt Wismar und der Landeszentrale für politische Bildung nun in einer großen Ausstellung in St. Georgen zu sehen sind.

Anstehen für die Ausstellung

Bei der Ausstellungseröffnung am Samstag in der Kirche mussten Gäste draußen warten – 100 Menschen durften in die Kirche. Das Interesse war deutlich größer – die Menschen warteten geduldig. „Was wir schon alles vergessen haben“, kommentierte die Wismarerin Gertrud Frank (77) die Bilder staunend. Sie dankte: „Solche Zeitzeugen sind wichtig!“

Sie dankte genauso für die einführenden Worte von Dr. Rosemarie Wilcken, Wismars Bürgermeisterin von 1990 bis 2010. „Man hatte ja damals keine Ahnung von den Hintergründen“, begründet sie. Dr. Rosemarie Wilcken erzählte aus dieser „wilden Zeit“ mit einem Start von Null auf Einhundert in die kommunale Selbstverwaltung.

Ehemalige Bürgermeisterin erzählte

„Dass wir keine Ahnung auf dem Gebiet der Verwaltung hatten, beeindruckte weitere Seiteneinsteiger und mich wenig, wir waren hoch motiviert, lernfähig und wild entschlossen“, so die ehemalige Bürgermeisterin.

Dr. Rosemarie Wilcken bei der Ausstellungseröffnung. Quelle: Nicole Hollatz

Sie erzählte von den damaligen Problemen in einer bis Oktober 1990 mittellosen Stadt, von „herrenlosen“ Wohnungsimmobilien aus dem ehemaligen Volkseigentum, die der Stadt übertragen wurden. „Irgendwie glich das Verfahren einer Wundertüte.“

Jedes vierte Haus einsturzgefährdet

Und sie erinnerte an den Zustand der Altstadt, so wie Siegfried Wittenburgs Bilder ihn mitunter schonungslos zeigen. „1990 wurden 25 Prozent der Bausubstanz der Wismarer Altstadt als abgängig eingestuft. Ich habe keine Zweifel, dass dies der Realität entsprach.“

Siegfried Wittenburg während der Ausstellungseröffnung. Quelle: Nicole Hollatz

Abgängig ist eine schöne Umschreibung für verfallend, gar einsturzgefährdet – jedes vierte Haus in der Wismarer Altstadt war in diesem Zustand ohne eine Zerstörung durch die Bomben des Zweiten Weltkrieges. Rosemarie Wilcken: „Von einigen Beispielbauten abgesehen war Wismars Altstadt seit Kriegsende sich selbst überlassen.“

Fotografieren, bevor alles zerfällt

Im Oktober 1989 erhielt Siegfried Wittenburg vom damaligen Rat der Stadt den Auftrag, Stadtbilder von Wismar zu machen, 30 Stück bis Dezember 1990, Honorar 3000 Mark. Den Vertrag hat Wittenburg noch. Liefern konnte er nicht mehr, fotografiert hat der gebürtige Rostocker die Stadt trotzdem.

Das Motiv der Ausstellung - ob sich die Frau, die 1990 Fischbrötchen vor dem heutigen New Orleans verkauft hat, wieder finden lässt? Quelle: Nicole Hollatz

„Ich wollte sie fotografieren, bevor sie womöglich zusammenbricht oder sich selbst entvölkert, oder beides zugleich. Doch die Zeit war glücklicherweise schneller. Bevor ich mit meinem Vorhaben beginnen konnte, wurde ich innerhalb weniger Tage selbst Gestalter, Zeitzeuge und Betroffener zugleich in der friedlichen, freiheitlichen und demokratischen Revolution, die innerhalb eines Jahres in die deutsche Einheit mündete.“

Fotos der Transformation

Wittenburg fotografierte „die Menschen sowie ihre erlebten Veränderungen zwischen 1990 und 1996.“ Der Künstler: „Danach war der Westen zumindest optisch im Osten angekommen.“ Allerdings beschäftige dieser Prozess der Transformation die Menschen bis heute. „Ein Ende ist nicht in Sicht.“

Großformate und kleinere Fotos erinnern an die "Wilde Zeit" in Wismar und darüber hinaus. Quelle: Nicole Hollatz

„Eine Billion für blühende Landschaften“ hat Wittenburg seine aktuelle Ausstellung in St. Georgen überschrieben. Eine Erweiterung seiner Wanderausstellung „Leben in der Utopie“ alias „Grüße aus der DDR oder Der Alltag in einem verschwundenen Staat“, die seit 2008 durch Deutschland tourt.

Siegfried Wittenburg: „Sie zählt bisher etwa 150 000 Besucher in Museen, Galerien, Medienhäusern, Kirchen und Schulen. Die Bilder werden heftig diskutiert. Das Interesse steigt und die Jugend fragt: Was geschah nach 1990?“. Die Bilder geben Antworten.

Bildband erscheint

Zur Ausstellungseröffnung gab es den begleitenden Bildband „nur“ als Ansichtsexemplar, ab Mitte August kann das hochwertig gestaltete Buch mit den Wismarbildern sowie Texten von Bürgermeister Thomas Beyer, Stadtarchivar Dr. Nils Jörn, Dr. Rosemarie Wilcken, dem ehemaligen Wismarer Denkmalpfleger Günther Faust, Siegfried Wittenburg und Gerhard Paul als ehemaligem Professor für Geschichte und ihre Didaktik an der Universität Flensburg im Archiv und im lokalen Buchhandel erworben werden.

Der Archivverein hofft, dass sich Menschen auf den Bildern wiedererkennen und ihre ganz persönliche Geschichte zum Bild und zu der Zeit erzählen können. Kontakt: vorstand@archivverein-wismar.de. Die Ausstellung ist bis zum 16. August in St. Georgen zu sehen, jeweils täglich von 10 bis 18 Uhr.

Von Nicole Hollatz