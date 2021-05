Ausstellung in Wismarer Georgenkirche zeigt drei Künstler

Wismar

„Raumzeichen“ ist die Ausstellung überschrieben, die in der Wismarer Kirche St. Georgen aufgebaut ist. Die Künstler sind Ruzica Zajec, Broder Burow und Bernd Kommnick. Kuratiert hat die Ausstellung Miro Zahra.

In diese Schau wurde viel Arbeit investiert, es ist deswegen höchste Zeit, dass sie geöffnet wird. Viel Zeit bleibt für die „Raumzeichen“ nun nicht mehr. „Die Ausstellung ist noch bis 12. Juni in der Kirche aufgebaut“, erklärt die Kuratorin. „Wir sind froh, dass sie ab 1. Juni endlich öffnen kann“, so die Kuratorin. Zu sehen ist die Exposition auch online.

Virtueller Rundgang weiter erlebbar

„Der virtuelle Rundgang für die Ausstellung wurde gerade fertiggestellt“, sagt Miro Zahra. Realisiert wurde der Rundgang von der Wismarer Agentur Paperheroes. So ist die aufgebaute Schau in einer digitalen Version sichtbar, mit einer 360-Grad-Sicht kann der Besucher die Kunstwerke virtuell erleben. „Aber dies ist nur ein Ersatz“, sagt Miro Zahra über die virtuelle Offerte, „normalerweise sind unsere digitalen Angebote immer nur eine Ergänzung“. Zahra ist sich weiterhin sicher: „Eine Ausstellung muss man mit allen Sinnen erleben.“

Die Ausstellung sollte ursprünglich am 26. März eröffnet werden, dann wurde sie coronabedingt verschoben. Auch eine Alternative war damals organisiert: Die Ausstellung sollte ab 6. April nach telefonischer Voranmeldung für Besucher zugänglich sein. Auch das war wegen der hohen Corona-Inzidenzen in Wismar schließlich nicht möglich. So blieben die Türen für die „Raumzeichen“ geschlossen. „Bis jetzt war noch kein Besucher in der Ausstellung“, sagt Miro Zahra. Für die Kuratorin ist das ein komisches Gefühl.

Kirchenschiff ist besonderer Raum

Das große Kirchenschiff ist ein ganz besonderer Raum, in dem die Arbeiten der drei Künstler platziert sind. „Bernd Kommnick bezieht sich in seiner radikalen künstlerischen Haltung auf die Idee der absoluten Zurücknahme der Individualität bis zur fast vollständigen Auflösung und Verschmelzung des Objekts in und mit dem ihm umgebenden Raum“, erklärt Miro Zahra.

Die anderen beiden Künstler, Ruzica Zajec und Broder Burow, leben und arbeiten als Paar im mecklenburgischen Kaarz. „Sie setzen sich mit den Fragen des Zeitlichen und der Flüchtigkeit des Augenblicks auf jeweils spezifische Weise auseinander“, erklärt die Kuratorin. Bei Broder Burow ist das bevorzugte künstlerische Material Holz, bei Ruzica Zajec dagegen spröde Reliefs, verschachtelte Bildobjekte und Raum-im-Raum Installationen.

„Spiritualität, Reduktion und Abstraktion“

„Spiritualität, Reduktion und Abstraktion“, sagt Miro Zahra, „sind die gemeinsamen Nenner der Künstler, die in der gemeinsamen Ausstellung raumbezogene Objekte und Skulpturen präsentieren“. Hier bekommt Kunst noch eine weitere Aufgabe. „Die Kunst als Mittel zur Befragung unserer Beziehung zur Natur und der Weltwirklichkeit hat nicht nur gestaltenden, sondern auch forschenden Charakter“, erklärt Kuratorin Miro Zahra das Konzept der Ausstellung.

Miro Zahra, die selbst Künstlerin ist, hat allerdings nicht vergessen, dass in den vergangenen Corona-Monaten Kunst und Kultur in Mecklenburg-Vorpommern ganz hinten standen. Zahra ist insgesamt verärgert, dass die Kulturszene in der Corona-Zeit im Land so stiefmütterlich behandelt wurde. „An der Kulturministerin lag es nicht“, meint Miro Zahra, doch Bettina Martin konnte sich wohl nicht durchsetzen, vermutet sie.

„Es geht um den Zustand unserer Demokratie“

Die Kuratorin bringt die Dinge in einen größeren Zusammenhang. „Es geht hierbei nicht nur um Kunst und Kultur, sondern auch um den Zustand unserer Demokratie“, hatte Miro Zahra am Dienstag an Kultusministerin Bettina Martin geschrieben. Es steht insgesamt mehr auf dem Spiel. „Kunst und Kultur sind unerlässlich für die Sicherung und Weiterentwicklung unserer Demokratie“, sagt Zahra.

Ausstellung „Raumzeichen“ ist geöffnet ab 1. Juni, Kunstraum St. Georgen, St. Georgen Kirchhof 1A, 23966 Wismar. Öffnungszeit von 10 bis 18 Uhr, der Eintritt ist frei. Beim Besuch der Ausstellung die aktuellen Hygienevorschriften zu beachten. In der Kirche gilt Maskenpflicht. Virtuelle Ausstellung von „Raumzeichen“ unter www.georgen360.de

Von Thorsten Czarkowski