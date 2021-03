Wismar

Die Galerien öffnen langsam wieder und lassen mit Termin Ausstellungsgäste gucken. In den Räumen der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest am Wismarer Marktplatz ist der Kunstgenuss unkomplizierter. Dort stellt gerade Axel Georg Handschuh (66) aus Lüdersdorf bei Schönberg aus.

„Expressionistisch, abstrakt und avantgardistisch“, beschreibt er schmunzelnd seine Werke. Als Werbegrafiker hat er lange das gemacht, was der Kunde ihm vorgab. „Das hat auch Spaß gemacht und ich war sehr kreativ“, erklärt er. Nun, als Rentner, wolle er aber frei arbeiten. Ganz frei. „Ohne Vorgaben, ohne Dogmen!“ So lässt er seiner Kreativität und der Fantasie freien Lauf, lässt aus dem Gedanken an die katastrophalen Feuer in Australien ein kräftig rotes Bild wachsen.

Viel Farbe

Die grobe Idee ist im Kopf. Der Rest entsteht aus der Leinwand und entwickelt mit der Farbe ein Eigenleben. „Ich bin manchmal selbst erstaunt darüber“, spricht er vom Ergebnis. Beim Blick auf zwei intensive Bilder mir großen schwarzen und grauen Pinselstrichen kommt die Frage: „Muss man sich bei den Gedanken Sorgen machen?“ Axel Georg Handschuh lacht: „Eine typische Frauenfrage. Nein! Meine Fantasie hat grundsätzlich positive Tendenzen.“

So malt Axel Georg Handschuh sich und seine Bildbetrachter in anderen Welten, in den Kosmos oder zum Urknall oder in den Dschungel. „Das ist wie eine Schlangenhaut, und da kommt etwas aus dem Urwald“, kommentiert Sparkassenmitarbeiterin Sylvia Peukert beim Hängen der Bilder.

Axel Georg Handschuh nickt und freut sich über die Assoziationen, über die Fantasie, die beim Betrachter angeregt wird im Prozess des Sehens, genauso wie seine Fantasie beim Prozess des Malens angeregt wurde. Er hatte natürlich andere Gedanken zum Bild. „Ich lasse den Menschen den Raum zu Sehen“, erzählt er von den immer neuen Entdeckungen im Bild, die eben mehr zeigen, mehr Möglichkeiten bieten als der klar erkennbare Hirsch im Wald, der immer nur ein Hirsch sein wird und nie mehr.

Noch bis zum 8. Juni ist die Ausstellung „Facetten“ mit 40 Acrylbildern zu sehen. Axel Georg Handschuh ist gelernter Kalligraf und hat Grafikdesign studiert. Nach einer Augenkrankheit musste er den Beruf wechseln und arbeitete bis zur Rente im Gesundheitsamt Lübeck.

Von Nicole Hollatz