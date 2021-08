Wismar

„Wismars verlorene Mitte: Bedeutung – Zerstörung – Mythos des sogenannten Gotischen Viertels“ – so ist die Ausstellung in St. Georgen überschrieben. Dr. Anja Rasche vom Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO) und Wismars Stadtarchivar Dr. Nils Jörn zeigen in Zusammenarbeit mit dem Archivverein historische Aufnahmen von Gebäuden zwischen St. Marien und St. Georgen. Sie alle wurden infolge des Bombenangriffs im April 1945 beschädigt und größtenteils zerstört.

Tiefe Einblicke ins „Gotische Viertel“

Das „Gotische Viertel“, auch wenn Fachleute diese zusammenfassende Beschreibung des Areals zwischen St. Georgen und St. Marien nicht gerne nutzen aufgrund falscher örtlicher und zeitlicher Reduktion, war ein Trümmerfeld. Von der Alten Schule ist nur noch der Keller mit einer unschönen Abdeckung geblieben, von St. Marien der Turm mit neuen Aufmauerungen der ehemaligen Kirchmauern als öffentlicher Platz, St. Georgen wurde mit vielen Spenden- und Steuergeldern wiederhergerichtet.

Das alte Pfarrhaus, die Kapelle Maria zur Weiden, die Banzkowsche Sühnekapelle und der Antoniterhof sind unwiederbringlich verloren. Die Ausstellung lässt die Schönheit, Bedeutung und Vielfalt des sogenannten „Gotischen Viertels“ wiederauferstehen, zeigt die Zerstörungen und thematisiert den Mythos. Die historischen Bilderschätze des städtischen Archivs ermöglichen noch mehr als 75 Jahre nach Kriegsende einen tiefen Einblick in das Gebiet und zeigen auch, wie es sich über die Jahrzehnte verändert hat.

Reisebeschreibungen aus fünf Jahrhunderten

Die schriftlichen Quellen erzählen beispielsweise von den Menschen dort – von Baumeistern, Pastoren oder Stadtmusikdirektoren. Die Ausstellung wird am 24. August um 19 Uhr in St. Georgen eröffnet und ist bis zum 12. September dort zu sehen.

Zur Eröffnung werden Dr. Anja Rasche und Dr. Nils Jörn aus Reisebeschreibungen zu Wismar aus dem 16. bis 20. Jahrhundert lesen. Thomas Nugent beschreibt 1766 in seiner „Unterhaltsamen Reise durch Mecklenburg“ beispielsweise auch Wismar, aber recht kritisch. „Nur dünkt mich, ist es eine garstige Unbequemlichkeit, dass die Dachrinnen das Regenwasser recht mittig auf die Straßen hingießen! Übrigens ist der hiesige Handel so unbedeutend und die Stadt so wenig bevölkert, dass mitten auf dem großen Marktplatze Gras wächst.“

Und: „Es war mir auffallend, in ganz Wismar kein einziges Kaffeehaus und nicht mehr als einen einzigen Buchladen zu finden. Dafür gibt es hier verschiedene Häuser, wo die Einwohner fast auf englische Art ihre Klubs halten“, schreibt er weiter. Das hat sich zum Glück geändert! Der Eintritt zur Eröffnung und Lesung ist frei, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Archivverein wird seine Bücher zur Wismar-Geschichte mitbringen für den Verkauf zugunsten der historischen Originale im Archiv.

Von Nicole Hollatz