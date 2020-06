Ausstellung zum Jubiläum: Wismarer Galerie Hinter dem Rathaus wird 30

Wismar

Eigentlich sollte eine große Party mit Buffet, Livemusik, Künstlern, Kunstfreunden und natürlich Kunst stattfinden. Letztes Jahr feierte die Galerie Hinter dem Rathaus ihr 40-jähriges Bestehen. In diesem Jahr wird der Trägerverein 30 Jahre alt. Die „Gemeinschaft Wismarer Künstler und Kunstfreunde e.V.“ wurde im Januar 1990 gegründet.

Gutes Licht für Gemeinschaftsausstellung

Statt der geplanten Geburtstagsfeier im Frühjahr kam Corona. Statt Party und Eröffnung gibt es „nur“ eine große Gemeinschaftsausstellung und endlich neues und besseres Licht für die drei Etagen des sanierten Altbaus hinter dem Rathaus.

„Und wir haben jede Woche eine neue kleine Ausstellung im Schaufenster“, erklärt Lena Biesalski als eine der engagierten und jungen Künstlerinnen im Verein. Jede Woche rückt ein anderer Künstler oder eine Künstlergruppe entsprechende Werke ins Schaufensterlicht und lockt, so die Hoffnung, damit die Menschen in die Galerie.

Trau keinem über 30

„Trau keinem über 30“ ist die Gemeinschaftsausstellung in den Galerieräumen überschrieben. Eine klassische Eröffnung wird es nicht geben. Und: bis zum 29. August ist die Ausstellung zu sehen –zwei andere Ausstellungsvorhaben konnten nicht realisiert werden, weil die Mobilitätsbeschränkungen in diesen Fällen durchgreifend waren.

Die Künstler sehen das als Chance und erproben neue Ausstellungsmöglichkeiten. Die Ausstellung wird sich während ihrer Laufzeit verändern, indem Gäste hinzugebeten werden oder Sammlungen aus dem Bestand gezeigt werden.

Jan Witte-Kropius

Jan Witte-Kropius ist der erste, der seine Werke im Schaufenster zeigt. Er schreibt: „Meine Arbeiten sind ein Resultat frühzeitiger Beschäftigung mit anderen, authentischen Kulturen der Welt und meiner Suche nach den tieferen Wurzeln unserer eigenen Kultur - Was ist an unserer Kultur authentisch, was seit jeher „überfremdet“?

Welche Kultur prägte unseren Landstrich vor der römisch-christlichen Kolonisation? Diese Fragen führten mich zur Suche nach authentischen Materialien für meine plastischen Arbeiten (hier Feuerstein) und ließen mich eine eigene Formsprache entwickeln, sowohl in der Bildhauerei als auch in Malerei und Grafik.“

Großes und Kleines

„Ich war unter 30!“ hat Bildhauer Rainer Kessel unter seine kleine Skulptur geschrieben. Der „Torso einer Familie“ ist 1982 in Berlin im heimischen Backofen als Bleiguss entstanden. TO Helbig ist für seine Papierkunst bekannt. In der Ausstellung zeigt er drei „Blinde Passagiere“. Handgeschöpftes Papier in wandfüllender Größe, changierend zwischen der Struktur von Asphalt und Styropor und gleichzeitig ungewohnt figürlich.

Ursula Margarete Mertens zeigt eines ihrer typischen Kreuze. Drei Metallkörper – goldglänzend, hochglanzpoliert und rostend – und eine angesengte Holzbohle treffen aufeinander, ein Kreuz bildend. Dazwischen in Signalrot eine ineinander verschlungene Menschenmenge, bedrückt und erdrückt.

Augenzwinkern

Ein Werk von Klaus-Dieter Steinberg könnte aktueller kaum sein. Ein junger Mensch mit Mundschutz, Kopfhörern und rot geräderten Augen starrt auf einen Laptop- oder Tabletmonitor mit einer angebissenen Birne, dahinter seine rosarote Welt voller fliegender Hühnerbraten.

Lena Biesalski selbst zeigt Keramiken. Eine große, offensichtlich ältere und schon leicht löchrige Schale. 1,50 Meter entfernt eine Schalengruppe, groß, kleiner, klein. Vielleicht Mutter, Vater, Kind mit dem Schutzabstand zu den Älteren nun?

Reduzierte Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten sind derzeit auf Freitag und Samstag 11 bis 17 Uhr beschränkt. Die Besucher werden gebeten, die Ausstellungsräume nur maximal zu zweit und entsprechend der allgemeinen Hygienebestimmungen zu besichtigen und gegebenenfalls kurze Wartezeiten in Kauf zu nehmen. Besuche nach Voranmeldung sind auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich.

Kunst im Schaufenster Jede Woche gibt es neue Kunst und neue Künstler aus der aktuellen Gemeinschaftsausstellung im Schaufenster im Erdgeschoss der Galerie zu entdecken. Bis zum 4. Juni gehört der Platz noch Jan Witte-Kropius, ab dem 5. und bis zum 11. Juni folgt Bernadette Maria Roolf. Vom 12.06. bis zum 18.06. zeigt Britta Matthies ihre Werke, dann folgen vom 19. bis zum 25. Juni TO Helbig und vom 26.06. bis zum 02.07. Hans Scheibner.

