Neu Glasin

Ein Auto ist am Freitagabend in Neu Glasin ( Landkreis Nordwestmecklenburg) mit drei frei laufenden Pferden kollidiert. Das teilte die Polizei am Montag mit. Sie war um 19.35 Uhr zu dem Unfall gerufen worden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei zog sich der 51-jährige Fahrer, der auf der Kreisstraße 39 in Richtung Glasin unterwegs war, schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zwei der drei Tiere verendeten vor Ort. Eines blieb unverletzt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit unbekannt.

Von OZ