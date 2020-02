Auto in Gegenverkehr: Fahrerin weicht aus und prallt in Wismar gegen Leitplanke

Wismar

Als eine Autofahrerin am Montagabend in Wismar einem entgegenkommendem Fahrzeug ausweichen wollte, ist sie seitlich mit einer Leitplanke kollidiert. Der Polizei zufolge befand sich der Fahrer des andren Autos gerade in einem Überholvorgang und kam der Frau entgegen.

Zu einer Berührung beider Fahrzeuge kam es nicht. Der entgegenkommende Fahrer fuhr ohne anzuhalten weiter, während die Frau medizinisch versorgt werden musste. Gegen den unbekannten Autofahrer leiteten die Polizisten ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens von Unfallort ein.

Von OZ