Bad Kleinen

Ausweichmanöver mit Folgen: Auf der Landesstraße 031 zwischen Bad Kleinen und Bobitz ist am Dienstagmittag der Fahrer eines Autos frontal in einen Streifenwagen der Polizei gefahren. Der Autofahrer hatte zuvor anscheinend nicht gesehen, dass zwei weitere Autos vor ihm an der Kreuzung in Richtung Rastorf bremsten, um dem Streifenwagen die Vorfahrt zu lassen. Da der Fahrer so schnell unterwegs war, dass er nicht auch noch als drittes Fahrzeug in der Reihe bremsen konnte, wich er diesen beiden aus, überholte sie und stieß so aber mit dem Streifenwagen zusammen.

„Zwei Beamte wurden dabei verletzt und wurden in das Klinikum nach Wismar gebracht“, bestätigt Andreas Walus, zuständiger Polizeiführer vom Dienst im Polizeipräsidium Rostock, der OZ. Sie erlitten leichte Verletzungen, eine Prellung und eine Stauchung. Der Fahrer des Unfallwagens und sein Beifahrer mussten nur ambulant behandelt werden.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Frontalzusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beträgt laut Polizei etwa 15 000 Euro.

