Autofahrer kommt in Sternberg von Fahrbahn ab und prallt gegen Mauer

Bei einem Verkehrsunfall in der Brüeler Chaussee in Sternberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr ein Mann leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge kam der 56-Jährige aus noch ungeklärter Ursache mit dem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab.

Anschließend durchbrach der Pkw einen Zaun und kam schließlich an einer Mauer zum Stehen. Dabei verletzte sich der Fahrer leicht. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Das Fahrzeug, ein VW Polo, musste abgeschleppt werden. Es entstandene Schaden wird auf etwa 15 000 Euro geschätzt. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Die Polizei ermittelt nun zur genauen Unfallursache.

