Geisterfahrer auf der A 20: 68-Jährige stirbt durch Unfall

Wismar

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A 20 bei Wismar ist am Sonnabend eine 68 Jahre alte Frau ums Leben gekommen, mehrere Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Ein Geisterfahrer hatte nach Polizeiangaben den Unfall verursacht. Wie die Beamten mitteilten, war der 51-jährige Fahrer eines Pkw gegen 5.30 Uhr zunächst von der A 14 auf die A 20 in Richtung Lübeck gefahren. Dabei verirrte er sich auf die Gegenfahrbahn Richtung Rostock und war als Geisterfahrer unterwegs. Der Fahrer stieß mit zwei entgegenkommenden Autos zusammen. Beim ersten Zusammenstoß wurde ein Fahrzeug touchiert; der Wagen kam am Fahrbahnrand zum Stehen. Der 49-jährige Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Beim Zusammenstoß mit dem zweiten Pkw wurde die 68-jährige Fahrerin nach Polizeiangaben so schwer verletzt, dass sie starb. Ihre 62-jährige Mitfahrerin erlitt schwere Verletzungen. Der Unfallverursacher wurde ebenfalls schwer verletzt.

Die A 20 wurde an der Unfallstelle zeitweise voll gesperrt. Mehrere Stunden kam es zu Einschränkungen. Die Berufsfeuerwehr Wismar und die Freiwilligen Feuerwehren aus Wismar, Dorf Mecklenburg und Beidendorf kamen neben Rettungsdienst, Notarzt und der Dekra zum Einsatz. Die Fahrbahn musste aufgrund von auslaufenden Betriebsstoffen im Anschluss an die Rettungsmaßnahmen durch eine Spezialfirma gereinigt werden.

Von Michael Prochnow