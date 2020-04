Autokino soll Wismarer Eventveranstalter vor Insolvenz retten – erster Film am Wismar

Wismar

Die Corona-Pandemie hat die Veranstaltungsbranche komplett zum Erliegen gebracht. Damit hat auch die Music-24 event resource group mit Sitz in Wismar keine Einnahmen mehr. Um die Firma vor Insolvenz zu schützen, soll ein vorübergehendes zweites Standbein aufgebaut werden mit einem temporären Autokino.

Filmegucken auf dem Parkplatz

Auf dem Parkplatz vom Marktkauf-Center in Wismar Wendorf soll es künftig Filme im Autokino zu sehen geben. Die Agentur Music-24 veranstaltet die Freiluftkinoabende. Ab Mittwoch geht es los. Um 18 Uhr läuft der Filmklassiker „ Dirty Dancing“, um 21 Uhr „Das perfekte Geheimnis“. Am Donnerstag ist um 18 Uhr „Der König der Löwen“ zu sehen, um 21 Uhr „ Guardians of the Galaxy“. Das ganze Programm steht vorerst bis Sonntag, 26. April, fest. Tickets gibt es ausschließlich im Vorfeld online unter www.facebook.com/pg/Autokinowismar/events.

Bis zu 200 Autos haben Platz

Weitere Filme sind unter anderem „Aladdin“, „Türkisch für Anfänger“ und „Bibi & Tina – der Film“.

80 bis 200 Autos sollen auf dem Parkplatz an der Zierower Landstraße Platz finden. Der Ton wird über das Autoradio über UKW übertragen. Dixi-Toiletten und Desinfektionsmöglichkeiten sind vorhanden. Eine Sicherheitsfirma weist zudem Fahrzeuge ein und sorgt für den nötigen Sicherheitsabstand. Auch Imbiss und Getränke werden verkauft.

