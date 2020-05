Autokorso rollt zum Tag der Befreiung durch Wismar

Wismar

Am 8. Mai gibt es eine Demonstration in Wismar – wegen der Corona-Kontaktbeschränkungen allerdings nicht zu Fuß, sondern mit Autos. Zum Tag der Befreiung will Die Linke mit einem Autokorso durch die Stadt fahren und so den Gedenktag würdigen: Am 8. Mai 2020 jährt sich die Kapitulation der Wehrmacht zum 75. Mal.

Wie jedes Jahr möchte die Partei auch zu diesem besonderen Jubiläum an das Ende des Zweiten Weltkrieges erinnern. Da das nur ohne eine Menschenansammlung erlaubt ist, gibt es diese besondere Veranstaltungsart.

Friedenslieder aus dem Lautsprecher

Unter dem Motto „Nie wieder Krieg“ starten die Teilnehmer mit ihren Fahrzeugen um 10 Uhr am Parkplatz Weidendamm. Von dort geht es nach Wendorf, zum Altstadtring, durch den Stadtteil Friedenshof und wieder zurück nach Wendorf. Dabei sollen aus einem Lautsprecher Friedenslieder erklingen, einige Autos sind mit Friedenstauben geschmückt, teilt Horst Krumpen, Vorsitzender des Kreisverbandes, mit. Pro Auto sind nur zwei bis drei Personen aus einem Haushalt erlaubt, nicht angemeldete Fahrzeuge dürfen nicht spontan mitmachen.

Im Laufe des Tages findet auch die traditionelle Kranzniederlegung am sowjetischen Ehrenmal statt. Dort dürfen keine weitere Personen dabei sein.

Wer im Autokorso mitfahren möchte, kann eine E-Mail an kgf@dielinke-nwm.de schicken.

Flaggen wehen an Verwaltungsgebäuden

Anlässlich des Gedenktages hat Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) für den 8. Mai die landesweite Beflaggung (Vollmast) aller Dienstgebäude der Landes- und Kommunalverwaltungen und der Dienstgebäude der sonstigen Träger öffentlicher Verwaltung des Landes Mecklenburg-Vorpommern angeordnet.

„Leider zeigen uns zunehmende rechtspopulistische und extremistische Entwicklungen in unserem Land, dass wir wachsam und aktiv bleiben müssen, denn nicht alle haben aus der Geschichte gelernt“, so Caffier.

