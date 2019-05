Wismar

Erneute Sachbeschädigung: An zwei Fahrzeugen auf dem Grundstück des Tikozigalpa in Wismar sind die Heckscheiben mit Steinen eingeworfen worden. Sie müssen komplett ersetzt werden. Die bislang noch unbekannten Täter sind anschließend geflüchtet und haben zwei faustgroße Steine zurückgelassen. Lasse R., ein Mitwirkender des Projekt, ist entsetzt: „Die Täter schreckten nicht einmal davor zurück, ein Auto anzugreifen, in dem unübersehbar eine Babyschale auf der Rücksitzbank stand.“

Der Vorfall hat sich am Freitagabend gegen 23 Uhr ereignet. Wer etwas beobachtet hat, kann sich an jede Polizeidienststelle wenden.

In Vergangenheit ist es immer wieder zu rechtsmotivierten Angriffen auf das Tikozigalpa gekommen. So schließen die Bewohner auch in diesem Fall einen Angriff von Neonazis nicht aus. Verstärkt werde ihr Verdacht durch die Schmierereien und Plakate mit rechtem Inhalt, die in derselben Nacht im Innenstadtbereich aufgetaucht sind. So sei die unmittelbare Umgebung des Tikozigalpa mit rechten Parolen beschmiert worden.

Ähnliches ereignete sich auch im September 2018. Im Februar wurde an dem unter Denkmalgeschutz stehenden Haus versucht eine Scheibe einzuwerfen, dieses Fenster musste auch komplett ersetzt werden. Die zeitlichen Abstände der Übergriffen, würden kürzer werden, „aber einschüchtern lassen wir uns nicht“, so Lasse R..

Im Projekt Tikozigalpa finden seit 1998 regelmäßig kulturelle Veranstaltungen jeglicher Art statt. Neben wöchentlichen Filmvorführungen bietet das Tiko den Besuchern regelmäßig Vorträge, Workshops und Konzerte.

