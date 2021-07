Wismar/Neuburg

Als Unfallschwerpunkt gilt der Abzweig nach Lischow auf der Bundesstraße 105 in der Gemeinde Neuburg nach mehreren Jahren offiziell nicht mehr. So ist zumindest die aktuelle Bewertung der Unfallkommission des Landkreises Nordwestmecklenburg. „Im vergangenen Jahr haben sich hier gar keine Unfälle mehr zugetragen, weshalb wir den Vorgang in diesem Bereich schließen konnten“, heißt es formal von Hans-Martin Helbig, Fachdienstleiter Ordnung/Sicherheit und Straßenverkehr. Nichtsdestotrotz zeigt ein Vor-Ort-Termin, dass es an Ort und Stelle dennoch nicht ungefährlich ist.

Für ein Foto hat sich die OZ auf den Weg dorthin begeben. Gefühlt hält sich in dem Zeitraum der Beobachtungen nicht einmal die Hälfte aller vorbeikommenden Fahrzeugführer an die Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 km/h. Aber das mag an der Einfahrt nach Lischow stehend auch täuschen, wenn die Autos an einem vorbeisausen. Real dagegen waren während der Momentaufnahme die Beobachtungen, dass einige Autofahrer auf der Strecke kurz vor dem Abzweig Lischow bis kurz hinter dem Abzweig Vogelsang trotz zum Teil durchgezogener Mittellinie überholen.

Weiterhin Kontrollen

Vor allem beim Linksabbiegen nach Lischow aus Wismar kommend hatte es in der Vergangenheit viele Unfälle mit Verletzten gegeben. Im Bereich der Kreuzung wurde die Geschwindigkeit bereits im Jahr 2019 auf 70 km/h beschränkt. Zusätzlich wird mit Gefahrzeichen auf Linksabbieger hingewiesen. Regelmäßige Geschwindigkeitskontrollen werden laut Unfallkommission aufrechterhalten, „um die Wirkung der Maßnahme nicht durch überhöhte Geschwindigkeiten zu gefährden“, begründet Hans-Martin Helbig.

Nicht ungefährlich ist es an den Abzweigen nach Lischow und Vogelsang. Als Unfallschwerpunkt gelten sie aber nicht (mehr). Quelle: Arno Zill

Gerade zu schnelle Fahrweisen stellen weiterhin die Hauptunfallursache an dieser Stelle dar. „Bereits zu wissen, dass regelmäßig und konsequent kontrolliert wird, schreckt viele Autofahrer davon ab, zu schnell zu fahren“, beschreibt Hans-Martin Helbig die Wirkung der Kontrollen. Nun ja, den Eindruck hatte die OZ vor Ort leider nicht.

Weniger Unfälle im Landkreis

Im Vergleich zu 2019 hat sich die Anzahl der Unfälle in 2020 im gesamten Landkreis Nordwestmecklenburg um fast zehn Prozent reduziert. Mussten 2019 noch 5552 Unfälle aufgenommen werden, waren es im vergangenen Jahr 5041. „Erfreulicherweise ist die Anzahl verunglückter Personen sogar um fast 20 Prozent zurückgegangen und beläuft sich in 2020 auf 597. In 2019 waren noch 741 Personen bei Verkehrsunfällen verunglückt“, zählt Hans-Martin Helbig auf. Leider wurden im vergangenen Jahr 13 Personen bei Verkehrsunfällen getötet. Ein Jahr zuvor waren es zwölf.

Bernd Hartwig, Bürgermeister der Gemeinde Neuburg, kennt den Bereich auf der B 105 als nicht ungefährlich. „Dort hat es bereits viele Unfälle gegeben“, bestätigt auch er. Dass der Abzweig Lischow nicht mehr als Unfallschwerpunkt gilt, freut ihn. „Man darf allerdings nicht vergessen, dass im vergangenen Jahr deutlich weniger Autos und deutlich weniger Urlauber im Landkreis unterwegs waren“, gibt er zu bedenken.

Der Abzweig Lischow auf der B 105 zwischen Wismar und Rostock (hier aus Rostock kommend) gilt offiziell nicht mehr als Unfallschwerpunkt. Quelle: Jana Franke

Auch Hans-Martin Helbig, der für die Umsetzung der Corona-Maßnahmen im Landkreis verantwortlich zeichnet, schließt nicht aus, dass die Statistik aus dem Jahr 2020 von den Corona-Maßnahmen beeinflusst wurde. „Vor allem die großen Einschränkungen im Frühjahr und Herbst vergangenen Jahres haben die Mobilität der Menschen reduziert. Das hat sich auch auf die Verkehrsmengen ausgewirkt. Vor allem der Rückgang des Urlauberverkehrs war auf unseren Straßen spürbar.“

Was ist die Unfallkommission? Zur Unfallkommission gehören Vertreter der Polizeiinspektion Wismar, des Straßenbauamtes Schwerin mit seinen Straßenmeistereien aus Gadebusch, Wismar und Börzow sowie die Verkehrsexperten aus der Kreisverwaltung.

Ortsdurchfahrt Nantrow bremst erneut aus

Eine weitere „Bremse“ war die Baustelle in Höhe der Ortschaft Nantrow. Die Bauarbeiten an der insgesamt 240 Meter langen Ortsdurchfahrt auf der wichtigen Verbindung zwischen Wismar und Rostock begannen im September. Auf angrenzenden Ackerflächen wurden Ausweichtrassen für Autofahrer errichtet.

Im Spätsommer könnte der Bereich die Autofahrer erneut behindern. Denn: „Nachdem die Baumaßnahme im Frühjahr 2021 beendet war, wurden Abweichungen bei der Asphaltqualität festgestellt. Daraufhin hat das Straßenbauamt Schwerin den Streckenabschnitt nicht abgenommen“, informiert der Dezernatsleiter des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr, Michael Friedrich. Gemeinsam mit dem Bauunternehmen sei entschieden worden, dass der Asphalt teilweise ersetzt wird. „Derzeit sind hierfür mehrere Tage ab Spätsommer 2021 vorgesehen. Einen konkreten Termin gibt es noch nicht.“

Neun Unfallschwerpunkte im Kreis

Die Unfallkommission schaut aber nicht nur zurück, sondern auch nach vorne. „In den vergangenen 20 Jahren ist die Anzahl verunglückter Verkehrsteilnehmer erheblich zurückgegangen. Sie hat sich seit Ende der 1990er Jahre mehr als halbiert“, führt Peter Barkowski, Vorsitzender der Unfallkommission, aus. „Wir werden die Arbeit in der Unfallkommission weiterhin intensivieren, um den positiven Trend fortzuführen.“

Im Jahr 2016 hatte die Kommission 24 Schwerpunkte als Unfallhäufungen geführt. Diese Zahl konnte in den vergangenen fünf Jahren auf neun auffällige Bereiche reduziert werden: die Kreuzung zwischen Schönberg und Roduchelsdorf, die Auffahrt zur B 104 in Schönberg Richtung Dassow, die Kurve auf der B208 vor der Landesgrenze nach Schleswig-Holstein, die B 104 zwischen Selmsdorf und der Landesgrenze nach Schleswig-Holstein sowie die Kreuzungen in Gägelow und Bad Kleinen, zudem die Raddingsdorfer, Reinhardtsdorfer und Gramkower Kreuzung.

