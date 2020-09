Nantrow

Am Mittwoch, dem 2. September, beginnen die Bauarbeiten an der Bundesstraße 105 in Nantrow, Gemeinde Neuburg. Der Verkehr wird seit Montagnachmittag über eine asphaltierte Umfahrung um den ersten Bauabschnitt herumgeleitet. Der soll bis Ende September bereits fertiggestellt sein – wenn der Boden keine Überraschungen für die Bauleute bereithält. Die Ortsdurchfahrt ist insgesamt 240 Meter lang.

Die B 105 ist eine wichtige Verbindung zwischen Rostock und Wismar. Zahlreiche Berufspendler nutzen die Strecke. Auch viele Urlauber sind immer noch im Land und auf der küstennahen Bundesstraße unterwegs. Bei erhöhtem Verkehrsaufkommen kann es in den nächsten Monaten zu Staus in dem Nantrower Nadelöhr kommen.

Anzeige

Verkehr wird über Ausweichtrassen geleitet

Um die Einschränkungen, auch für die Anwohner, so gering wie möglich zu halten, hat das Straßenbauamt Schwerin die Baustelle in drei Abschnitte aufgeteilt. Auf der angrenzenden Ackerfläche wurden Ausweichtrassen für den ersten und den dritten Bauabschnitt errichtet.

Weitere OZ+ Artikel

„Die Zusammenarbeit mit dem Eigentümer hat gut geklappt“, sagt Petra Wandschneider, zuständige Mitarbeiterin für diese Baustelle. Das sei nicht immer so. „Wir machen alles, um der Baufirma den Weg freizuräumen, damit sie so schnell wie möglich die Baumaßnahme fertigstellen kann.“ Eine große Umleitung sei in der Örtlichkeit nicht möglich gewesen.

Am Mittwoch beginnen Fräsarbeiten

Die schmalen Umfahrungen haben einen Mindeststandard – gerade breit genug, dass auch Laster sie nutzen können. Die Geschwindigkeit wurde auf Tempo 30 herabgesetzt. Der Verkehr am Dienstagvormittag fließt in beide Richtungen.

Auch die zweite Umfahrung ist schon fertig. Sie wird freigegeben, wenn der dritte Bauabschnitt beginnt. Quelle: Haike Werfel

Die beauftragte Straßenbaufirma Strabag will am Mittwoch mit Fräsarbeiten im ersten Bauabschnitt beginnen. Er reicht vom Ortseingang aus Richtung Rostock kommend bis etwa zum Haus Nr. 6. In diesem Bereich befindet sich nach Angaben von Petra Wandschneider der Tiefpunkt für den Regenwasserkanal, der gebaut wird. Auch die Straßenabläufe werden erneuert.

Im Kreuzungsbereich halbseitige Sperrung

Im zweiten Abschnitt erfolgen dann die Arbeiten bis zur Kreuzung, von der die Straße ins Dorf abzweigt, beziehungsweise eine Zuwegung zu Wohngrundstücken. In diesem Bereich werden die Bauarbeiten unter halbseitiger Sperrung ausgeführt. So können die Anbindungen aufrechterhalten werden. Der Verkehr wird mittels Ampelanlage geregelt und an der Baustelle vorbeigeführt.

Für den dritten Abschnitt von der Kreuzung bis zum Ortsausgang in Richtung Wismar ist wieder eine Vollsperrung erforderlich.

Fertigstellung für März 2021 geplant

Im Zuge des Vorhabens wird in der Ortslage ein kombinierter Geh- und Radweg entlang der B 105 gebaut. Die Kosten für die gesamte Maßnahme belaufen sich auf insgesamt knapp 900 000 Euro, die weitest­gehend der Bund übernimmt. 16 500 Euro hat die Gemeinde Neuburg für den Geh- und Radweg zu zahlen. Die Fertigstellung ist für Ende März 2021 vorgesehen.

Von Haike Werfel