Babytreff in Wismar: Gemeinsam Krabbeln lernen und sich austauschen

Wismar

Nathan fühlt sich sichtlich wohl. Mit Karacho wirft der Eineinhalbjährige sich ins Bällebad und beginnt dann, seine Mama Astrid Beckenbach die Bälle zuzuwerfen. Milan ist mit seinen elf Monaten noch zurückhaltender. Er beobachtet erst einmal.

Normal in dem Alter, weiß Hebamme Marina Sellschopp-Schilhab und freut sich, als der Lütte nach und nach auftaut. Nächsten Mittwoch wird das schon ganz anders aussehen, wenn Milan die Situation kennt.

Gemeinsam Spielen

Spätestens beim gemeinsamen Singen hat die erfahrene Hebamme den schüchternen Milan auf ihrer Seite. „Mit Fingerchen, mit Fingerchen ...“ Eltern kennen Lieder wie dieses zum Mitsingen und Mitklatschen. Marina Sellschopp-Schilhab hat einfache Spielideen im „Gepäck“.

Aus einer ausrangierten durchsichtigen Flache wird mit einer Füllung aus Perlen oder Ähnlichem eine super Rassel beispielsweise. Es braucht nicht viel, um kleine Kinder zu beschäftigten und in ihrer Entwicklung zu fördern. Eltern und Fachleute wie die Hebamme wissen, wie wunderbar und hilfreich dabei sogenannte Krabbelgruppen sind.

Gemeinsam Essen

Denn während die Knirpse spielen und vielleicht sogar krabbeln lernen – ganz nebenbei – können die Mütter, manchmal auch Väter, miteinander sprechen, Erfahrungen austauschen und kommen mal raus aus dem Babyalltag.

„Das ist alles weggefallen in der Corona-Zeit“, weiß Jennifer Görig, die Netzwerkkoordinatorin „Frühe Hilfen“ im Landkreis Nordwestmecklenburg. Jeden ersten und dritten Mittwoch organisiert das Netzwerk den Babytreff im TiL inklusive der Hebamme, die mit ihrem Wissen bei Fragen und Sorgen helfen kann.

Die anderen beiden Mittwoche jeden Monat organisiert das TiL selbst ein „Krabbelfrühstück“, einen gedeckten Frühstückstisch für die Kleinsten und ihre Begleitung. Obst, Milch, Kaffee oder Tee gibt es immer, dazu die Spielangebote und die schöne Zeit. Denn das Spielen macht hungrig. Camilla Schlie, die gute Seele im TiL, hat schon Obst und Gemüse kindgerecht aufgeschnitten, für jeden ein Schälchen. Milan ist ganz begeistert von der Gurke und knabbert die mit seinen vier Mäusezähnchen weg. „Er will immer alles probieren“, erzählt Mama Jessica Speidel.

Gemeinsam sprechen

Nathan tut sich da schwerer. Er kann wegen einer Fehlbildung schwer schlucken. „Ob er jemals normal sprechen kann?“, fragt Astrid Beckenbach. Noch „lautiert“ er nur, meist versteht die Mama, was der kleine Mann will. Die Hebamme lächelt und macht die Mama darauf aufmerksam, was ihr Kleiner alles schon schafft. Er wirft Bälle besser als manch ein Vorschulkind und versteht auch komplexe Anweisungen sehr gut. Der Rest kommt!

„Sprechen Sie mehr mit ihrem Sohn“, lächelt Marina Sellschopp-Schilhab Jessica Speidel an. Die 19-Jährige lebt mit ihrem Kind in einer Mutter-Kind-Einrichtung. „Sonst bin ich alleine“, erzählt sie. Umso wichtiger der Babytreff im TiL, jeden Mittwoch von 10 bis 12 Uhr. Das Sprechen – erzählen und Geschichten vorlesen – ist trotzdem wichtig, auch wenn Milan mit seinen elf Monaten noch nicht antworten kann.

Von Nicole Hollatz