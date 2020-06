Rostock

Mit dem Text „Vom Aufstehen“ hat die Schriftstellerin Helga Schubert am Sonntag den 44.Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen. Der Wettbewerb fand dieses Jahr ausschließlich digital statt. Die Jury saß im österreichischen Klagenfurt in einem Theater, die 14 Teilnehmer zuhause vor dem Tablet und lasen ihre Texte vor.

Helga Schuberts Text handelt vom Leben und Sterben ihrer Mutter. Die zehn Seiten sind Teil eines längeren, noch unveröffentlichten Stücks, das die gebürtige Berlinerin im Rahmen eines Autorenstipendiums des Landes MV schrieb.

Die OZ erreichte sie zwei Stunden nach der Auszeichnung telefonisch in ihrem Haus in Neu-Meteln ( Landkreis Nordwestmecklenburg), wo sie mit ihrem Mann lebt.

OSTSEE-ZEITUNG: Hallo Frau Schubert, herzlichen Glückwunsch zum Bachmann-Preis.

Helga Schubert: Danke.

Was ging in Ihnen vor, als klar wurde, dass Sie gewinnen könnten? Wurde Ihnen mulmig oder blieben Sie cool?

Nein, mir kamen die Tränen. Ich hatte aber schon vorher, also nach meiner Lesung, sehr viele positive Rückmeldungen bekommen, dass ich den Preis bekommen müsste. Da habe ich mir schon gedacht, es läuft gut.

Ich musste am Freitag als Erste lesen und dachte nur, ,hoffentlich sind die Hahnenkämpfe vorbei’. Am Donnerstag, als die ersten fünf Mitbewerber gelesen haben, ging es ziemlich hart zur Sache. Der neue Juror Philipp Tingler hat solche Sachen im Reich-Ranicki-Stil gesagt, wie ,jetzt bin ich ins Koma gefallen’. Ich dachte, oh Gott, wenn der jetzt auch so über mich herfällt. Aber dann sagte er doch tatsächlich: ,Ich liebe Helga Schubert’. Da war ich natürlich erleichtert.

Sie hatten schon früh das Gefühl, dass es klappen könnte?

Die Rückmeldungen nach meiner Lesung waren einhellig positiv, ich bekam viele Anrufe. Das war sehr überraschend für mich. Die Jury hat dann diskutiert, ein bisschen wie in einem Germanistik-Proseminar. Es ging so hin und her, mein Text sei ja autobiografisches Schreiben, ob das jetzt Literatur sei oder nicht, aber es sei literarisch sehr gut gelöst. Das kam für mich unvermutet, dass die Jury so positiv urteilt. Bei den anderen fünf Lesungen vorher hatten sie ja nur rumgemäkelt.

Am Ende dann auch tatsächlich zu gewinnen, hat Sie dann gar nicht mehr überrascht?

Nein. Mich hatten so viele Leute angerufen und gesagt: , Helga, wir sitzen um elf vor dem Fernseher und wollen sehen, dass du den Preis bekommst’. Ich habe ja auch eine Berufsehre. Ich wollte mich nicht lächerlich machen.

Als mich die Jurorin Insa Wilke aufforderte, einen Text einzureichen und mich zu bewerben, habe ich sie gefragt, ob ihr klar ist, was sie da tut. Ich will da nicht die komische Alte oder der Grufti vom Dienst sein.

In mehreren Interviews in den letzten Tagen bin ich gefragt worden: ,Warum tun Sie sich das noch an?’ Beim Schreiben gibt es aber keine Altersdiskriminierung. Ich will ja keinen Marathon gewinnen, sondern den Bachmann-Preis, oder da zumindest gut sein. Das kann ich auch als 80-Jährige. Das ist eigentlich auch ein bisschen unhöflich, wenn es immer um das Alter geht. Als ob man sich dann nicht mehr trauen dürfte.

Aber es ist schon besonders: Sie sind die älteste Teilnehmerin, die es je gab, und gewinnen dann auch gleich. Die anderen Gewinner waren meist unter 40.

Ich war selbst mit 40 Jahren schon einmal nominiert. Damals habe ich aber keine Ausreisegenehmigung bekommen. Das fand Insa Wilke auch interessant: Dass da jemand 40 Jahre nach dieser Ablehnung immer noch schreibt, und ihrer Meinung nach besser als damals. Da habe ich mir gedacht: Das ist doch eigentlich eine Gerechtigkeit, oder nicht? Gegen alle, die einem das damals vermasselt haben.

Geduld zu haben hat sich sozusagen gelohnt?

Genau. (lacht )

Wie verbringen Sie den Tag. Gibt es ein großes Fest?

Nein, nein. Ich pflege meinen Mann, der ist schwer krank. Mein Sohn hat sich von seiner Familie losgeeist und ist zu Besuch gekommen. Er hat mir zwischendurch mal einen Kaffee gebracht. Ich sitze viel am Telefon.

Vorhin ist der Tierarzt aus dem Nachbardorf gekommen und hat eine Rose gebracht, und der ehemalige Denkmalschützer von Wismar hat mir einen großen Pfingstrosenstrauß geschenkt. Nachbarn und Freunde schreiben WhatsApps, und ich habe sehr nette Anrufe bekommen. Nein, keinerlei Party.

Von Gerald Kleine Wördemann