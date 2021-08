Bad Doberan

Die Party an diesem Samstag im Doberaner Sharks Club fällt aus, die Türen für die Räumlichkeiten am Walkmüller Holz bleiben verschlossen. „Wir können und wollen das nicht verantworten“, stellt Veranstalter David Wickborn klar. „Der Landkreis hat uns nicht erlaubt, den Außenbereich zu nutzen – dann macht das für uns keinen Sinn.“

„Wir haben mehr als 300 Anmeldungen – das können und wollen wir nicht verantworten.“ David Wickborn, Sharks Club Bad Doberan Quelle: Anja Levien

Denn das Gesundheitsamt des Landkreises Rostock hatte für den Betrieb des Sharks Clubs hohe Auflagen erteilt. „Es sind am Samstag 90 Gäste zugelassen“, sagte Kreissprecher Michael Fengler. „Der Veranstalter muss insbesondere sicherstellen, dass sich die Gäste einzeln voranmelden, die Zutrittsbedingungen am Einlass wirksam kontrolliert werden und die Kontaktdatenerfassung sichergestellt wird.“ Zudem seien für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Hygienemaßnahmen angeordnet worden, so Fengler: „Diese Auflagen sollen eine sichere Veranstaltung ermöglichen.“

Veranstalter verzeichnet mehr als 300 Anmeldungen

Eine Sicherheit, die aus David Wickborns Sicht nicht mehr gegeben war: „Wir haben schon jetzt mehr als 300 Anmeldungen – wenn die Leute alle vor der Tür des Clubs stehen und nicht reinkommen, fällt das am Ende wieder auf uns zurück, obwohl das gar nicht in unserer Zuständigkeit liegt.“ Auch, wenn es ihm schwerfalle, die Party jetzt so kurzfristig abzusagen, gelte doch „Safety first“, macht Wickborn deutlich: „Wir warten jetzt auf die Genehmigung der Stadt für einen Terrassenbetrieb – das kann aber vier bis sechs Wochen dauern.“

„Der Landkreis bedankt sich ausdrücklich für die öffentliche Verbreitung des Meldeaufrufes.“ Michael Fengler, Sprecher Landkreis Rostock Quelle: Margit Wild

Die harten Auflagen des Gesundheitsamtes – auch eine Folge der Corona-Infektionsfälle nach einer Sharks-Party vor zwei Wochen. Denn am Freitag vergangener Woche hatte der Landkreis darüber informiert, dass sich eine mit dem Coronavirus infizierte Person in der Nacht vom 31. Juli auf den 1. August im Sharks Club befunden habe. Mittlerweile gibt es 17 Infektionsfälle, die im Zusammenhang mit dieser Party stehen. „Das Gesundheitsamt hatte bei seinen Ermittlungen Verstöße gegen Corona-Bestimmungen festgestellt“, macht Sprecher Michael Fengler deutlich. „Die Kontaktverfolgung wurde durch weitgehend unbrauchbare Kontaktdaten erheblich erschwert.“

Immerhin: „Der Landkreis Rostock bedankt sich bei allen Beteiligten ausdrücklich für die öffentliche Verbreitung des Meldeaufrufes“, betont Fengler. „Dadurch sind dann doch noch einige junge Leute in den Gesundheitsämtern des Landkreises und auch der Hansestadt Rostock vorstellig geworden – das hat uns bei der Kontaktnachverfolgung letztlich sehr geholfen.“

„Ersatzparty“ am „Deck“-Beachclub in Heiligendamm

Der jetzt ausgearbeitete Auflagenkatalog nehme konkret Bezug auf die Anlage 30a der Corona-Landesverordnung MV, die den Clubbetrieb unter Pandemiebedingungen regelt, erklärt der Kreissprecher und betont: „Das Gesundheitsamt und die Stadt Bad Doberan arbeiten bei der Durchsetzung der Auflagen zusammen.“

Für David Wickborn ist das indes keine Option. Damit die jungen Leute an diesem Wochenende dennoch nicht ganz aufs Feiern verzichten müssen, empfehle er die Party am „Deck“-Beach-Club unterhalb des Waldparkplatzes in Heiligendamm – hier legt am Samstag ab 21 Uhr unter anderem DJ-Legende K-Paul auf, der Eintritt kostet zwölf Euro: „Das kann zumindest für Jugendliche ab 18 Jahren eine Ersatzparty sein.“

Für den Sharks Club habe er gemeinsam mit dem Gesundheitsamt bereits ein erweitertes Hygienekonzept erarbeitet, stellt David Wickborn klar. Wann dieses Konzept zum ersten Mal umgesetzt wird – das ist derzeit noch offen.

Von Lennart Plottke