Bad Doberan

Glück gehabt: Weil Christi Himmelfahrt in diesem Jahr auf einen Donnerstag fällt, können viele mit einem Brückentag einen Kurzurlaub einlegen. Große Feiern zum Herrentag müssen auch in diesem Jahr wieder ausfallen. Aber die meisten entscheiden sich ohnehin eher dafür, ihre Zeit mit der Familie zu verbringen. Wir haben einige Vorschläge, was Sie am langen Wochenende in der Region erleben können.

1. Schloss Bothmer in Klütz (Nordwestmecklenburg)

Die Schlossanlage Bothmer zieht zahlreiche Besucher an. Hier ist auch ein Café untergebracht. Quelle: Malte Behnk

Mecklenburgs größte barocke Schlossanlage ist immer einen Ausflug wert. Seit einer aufwendigen Sanierung durch das Land Mecklenburg-Vorpommern erstrahlt Schloss Bothmer in neuer Pracht. Der herrliche Adelssitz liegt nur vier Kilometer von der Ostsee entfernt. Bis nach Boltenhagen ist es quasi ein Katzensprung.

Das Schloss verdankt seine Existenz dem abenteuerlichen Lebensweg des Grafen Hans Caspar von Bothmer. Er arbeitete für das Königreich England in der legendären Downing Street 10. Von dort aus ließ er sich ab dem Jahr 1726 sein Schloss im Klützer Winkel bauen. Die Fertigstellung erlebte er allerdings nicht.

Barocke Architektur und schöne Landschaft

Das Schloss kann wegen der Corona-Regeln derzeit leider nicht von innen besichtigt werden. Café, Orangerie und Ausstellung sind geschlossen. Aber schon der Ehrenhof beeindruckt die Besucher. Er ist ein Paradebeispiel barocker Inszenierung. Auch lohnt sich ein Spaziergang durch den wunderschönen Schlosspark und die knapp 300 Meter lange Festonallee von Schloss Bothmer. Sie gehört zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten in Mecklenburg-Vorpommern. So lässt sich in Klütz zu Fuß das Zusammenspiel von barocker Architektur und Landschaftsplanung in einer besonders beeindruckenden Weise erleben.

Spaziergang zum Mäuseturm

Für einen längeren Spaziergang empfiehlt sich der dreieinhalb Kilometer lange Weg durch eine schöne Landschaft bis nach Stellshagen. Er führt am Mäuseturm vorbei. Das originelle Bauwerk liegt auf einem kleinen Hügel. Gräfin Bertha von Bothmer ließ den Mäuseturm im 19. Jahrhundert errichten. An seinem Fuß können Spaziergänger wie einst die Frau Gräfin eine Rast einlegen.

Das Schloss gehörte über zwei Jahrhunderte der Familie Bothmer. Zu DDR-Zeiten wurde es zu einem Altenheim umfunktioniert. Nach der Wende setzte ein privater Investor das geplante Nutzungskonzept nicht um. Schließlich wurde Schloss Bothmer Eigentum des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Es kam in die Obhut der Staatlichen Schlösser und Gärten.

2. Münster und Molli in Bad Doberan (Landkreis Rostock)

Das Bad Doberaner Münster ist auch von außen beeindruckend anzusehen. Quelle: Katja Peters

Wer am langen Wochenende Kultur tanken möchte, ist in Bad Doberan gut aufgehoben. Wegen der Pandemie finden im Münster derzeit leider keine Führungen statt. Ein Blick in die Klosterkirche ist aber möglich. Sie ist täglich von 11 bis 13 Uhr für das persönliche Gebet, die persönliche Andacht oder zum Verweilen geöffnet. Besucher sollten sich dabei aus Rücksicht auf andere allerdings still verhalten. Beim Bummel durch den umliegenden Park oder über das Klostergelände mit historischen Gebäuden ist das allerdings nicht nötig. Auch dort gibt es zwei Spielplätze, auf einem auch Geräte für Erwachsene. Und wenn man schon mal da ist: Die Molli-Haltestelle Stadtmitte ist nur einen kurzen Fußmarsch vom Münster entfernt. Die Schmalspurbahn fährt von Freitag bis Sonntag zwischen 9.39 und 17.48 Uhr im Zweistundentakt nach Kühlungsborn.

3. Spaziergang mit Stärkung in Kühlungsborn

Kühlungsborn gehört zu den Regionen mit den niedrigsten Corona-Infektionszahlen im Landkreis Rostock. Das liegt unter anderem daran, dass sich Spaziergänger auf dem Strand und der langen Promenade gut verteilen können. Das Ostseebad ist aber nicht nur deshalb einen Besuch wert, weil man sich hier gut den Kopf durchpusten lassen kann.

Seit Kurzem stehen an der Seebrücke und im Bootshafen Stände, an denen es kleine Speisen und Getränke zum Mitnehmen gibt – für die kleine Stärkung zwischendurch. Danach reicht bei den Kindern die Kraft dann vielleicht auch noch für einen Besuch auf einem der Spielplätze links und rechts der Seebrücke. Sie sind thematisch gestaltet: Besucher können zwischen dem Molli und Schiffen wählen. Auch hier ist ausreichend Platz, um Abstände einzuhalten.

4. Gartenvögel zählen

Die "Stunde der Gartenvögel": Deutschlands größte wissenschaftliche Mitmach-Aktion startet wieder am kommenden Wochenende. Quelle: Nabu

Wer das kommende Wochenende eher ruhig und naturnah angehen lassen will, brauche nur sein eigenes Hörvermögen, einen guten Blick, Stift und einen Notizblock. Der Naturschutzbund (Nabu) ruft gemeinsam mit dem Landesbund für Vogelschutz und der Naturschutzjugend im Nabu zur Stunde der Gartenvögel. Um sich an einer Zählung von Vögeln zu beteiligen, müssten Sie nicht einmal die Wohnung verlassen, sollte das Wetter nicht mitspielen.

Und so funktioniert es: Vom Zimmerfenster, vom Balkon oder von einem ruhigen Plätzchen im Garten oder Park – in Wismar empfiehlt sich unter anderem der Friedhof oder der Lindengarten – wird von jeder Vogelart die höchste Anzahl notiert, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig zu sehen und zu hören sind.

Die Beobachtungen können am besten online unter www.stundedergartenvoegel.de gemeldet werden. „Im vergangenen Jahr konnten wir sowohl bei den Teilnehmern als auch bei den gezählten Vögeln Rekorde vermelden“, sagt Nabu-Landesgeschäftsführerin Dr. Rica Münchberger. „Wahrscheinlich hat die Corona-Pandemie diese Entwicklung verstärkt. Immer mehr Menschen haben offenbar Interesse an der Natur vor der eigenen Haustür.“ So zählten 2020 in Mecklenburg-Vorpommern mehr als doppelt so viele Naturfreunde wie im Jahr zuvor: Mehr als 3700 Menschen meldeten aus 2400 Gärten über 90 000 Vögel.

5. Spaziergang an der Wasserkante nach Hoben (Nordwestmecklenburg)

Ausflugstipp: Strandspaziergang von Wendorf nach Hoben. Quelle: Jana Franke

Wie wäre es mit einem Spaziergang von der Seebrücke in Wendorf nach Hoben – immer an der Wasserkante entlang. Das ist nicht weniger aufwendig als die Vogelzählung, aber mit mehr Abenteuern für Groß und Klein verbunden. Sie können ihre Füße in die Ostsee tauchen, über Baumstämme klettern, Steintürme sehen oder sogar selbst bauen, Muscheln sammeln und in Hoben selbst die wunderbare Idylle genießen.

6. Ausflug zum Schnatermann

Der Waldgarten des Schnatermanns war zum Herrentag in den vergangenen Jahren stets gut besucht. In diesem Jahr gibt es nur Speisen und Getränke zum Mitnehmen. Quelle: Schnatermann

Auch die Rostocker Heide ist ein lohnendes Ausflugsziel für Spaziergänger und Radfahrer. Wer kein eigenes Auto hat, kommt beispielsweise mit der Buslinie 17 dorthin. Für eine Rast biete sich der Traditionsgasthof Schnatermann an. Den Herrentag beging man hier vor Corona stets mit einer Party. Im vergangenen Jahr durfte im Waldgarten noch unter eingeschränkten Bedingungen gefeiert werden, in diesem Jahr bleibt er geschlossen. Geöffnet ist allerdings am Himmelfahrtstag und am Wochenende ein Kiosk für den Außer-Haus-Verkauf. Hier gibt es von 11 bis 17.30 Uhr Spezialitäten vom Grill, hausgebackenen Kuchen, Getränke und Eis.

7. Küstenwanderung zur Wilhelmshöhe

Von der Terrasse der Ausflugsgaststätte „Wilhelmshöhe“ in Diedrichshagen kann man die Aussicht auf die Ostsee genießen. geöffnet ist hier aber nur der Außer-Haus-Verkauf. Quelle: Martina Bartsch

Die Ausflugsgaststätte Wilhelmshöhe in Diedrichshagen ist seit Jahren ein beliebter Anlaufpunkt – im wahrsten Sinne des Wortes. Denn man erreicht sie von Warnemünde aus auf einem Spaziergang entlang des Küstenwanderweges im Naturschutzgebiet Stoltera.

Etwa vier Kilometer ist die Wilhelmshöhe von dem Ostseebad entfernt. Derzeit ist auch hier nur der Imbiss geöffnet. Dort werden am Wochenende von 11 bis 18 Uhr Speisen zum Mitnehmen angeboten. So gibt es beispielsweise einen täglich wechselnden hausgemachten Eintopf, Pommes, Currywurst und Getränke.

Von OZ