Wismar/Alt Meteln

Ein Junge prallt mit seinem Fahrrad gegen einen Baum, stürzt und verletzt sich schwer am Kopf. Schlimm genug. Doch anscheinend soll ein Linienbus aus dem Landkreis besetzt mit Schülern am Unfall vorbeigefahren sein. Der Busfahrer hielt nicht an, um zu helfen. Die Szene spielte sich zwischen Alt Meteln und Rugensee bei Bad Kleinen ab. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der unterlassenen Hilfeleistung.

Informiert über den Unfall wurde die Polizei Gadebusch am Freitagabend gegen 22 Uhr. Der Vorfall selbst hatte sich gegen 14 Uhr am selben Tag ereignet.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der Elfjährige am Freitag nach der Schule den Radweg zwischen Rugensee und Alt Meteln. Der Junge soll sich aufgrund der Verkehrssituation nach hinten umgedreht haben und daraufhin mit einem Baum kollidiert sein. Er verletzte sich bei dem Aufprall schwer, unter anderem am Kopf. Rettungskräfte brachten das Kind ins Klinikum nach Schwerin.

Im Verlauf der Verkehrsunfallaufnahme wurde bekannt, dass ein Bus, besetzt mit mehreren Kindern, zum Unfallzeitpunkt die Unfallstelle passiert haben soll. Die Businsassen hätten dabei den Verkehrsunfall beobachtet. „Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass auch dem Busfahrer das Unfallgeschehen aufgefallen ist“, teilt eine Polizeisprecherin mit. Der Bus fuhr jedoch, ohne anzuhalten, an der Unfallstelle vorbei.

Zeugen des Unfalls, insbesondere die Insassen des Busses, werden nun gebeten, sich im Polizeirevier Gadebusch unter der Telefonnummer 03886/722 0 oder bei jeder anderen Dienststelle zu melden.

Michaela Krohn