Bad Kleinen: Das ist der neue Kiosk-Betreiber am Bahnhof

Bad Kleinen

Es ist wieder Leben im und am Kiosk am Bahnhof in Bad Kleinen. Im Sommer 2019 war der farbenfrohe Verkaufsstand im Zuge der Sanierung des gesamten Bahngeländes eröffnet worden. Die Pächterin gab auf, der Kiosk war wochenlang verwaist. Mal eben einen Kaffee oder Snack zum Mitnehmen holen, bevor der Bus oder der Zug abfährt – das war nicht mehr möglich. Viele Reisende bedauerten das. Ebenso die Gemeinde, die seit Anfang des Jahres auf der Suche nach einem neuen Betreiber war.

Durch Zufall hatte Berthold Zierott davon erfahren. Am Marktkauf in Wismar verkauft er aus einem Stand heraus unter anderem Currywurst mit hausgemachter Sauce, Kassler am Spieß, Sauerkraut im Brötchen und andere Leckereien. „Ein Kunde erzählte mir von dem Kiosk in Bad Kleinen und fragte im Spaß, ob ich das nicht machen wolle“, erinnert sich der 55-Jährige. Zunächst belächelte er das. Aber als ihn auch noch weitere Kunden darauf ansprachen, ging ihm der verwaiste Verkaufsstand mit Toiletten am Bahnhofsvorplatz nicht mehr aus dem Kopf.

Er griff zum Telefon und rief Bad Kleinens Bürgermeister Joachim Wölm an. „Die Chemie hat von Anfang an gestimmt“, berichtet Berthold Zierott. Sie verabredeten sich zu einem Termin vor Ort – und die Sache war geritzt. Seit dem 1. Mai ist der gebürtige Rostocker nun der neue Pächter der Verkaufsstelle.

Kiosk täglich geöffnet

Seinen Verkaufsstand in Wismar gibt er aber nicht auf. „Montags bis mittwochs bin ich noch dort, die restlichen Tage der Woche in Bad Kleinen“, sagt der Unternehmer, der in Klein Warin zu Hause ist. Eine Sieben-Tage-Woche macht dem gelernten Metzger nichts aus. „Das ist meine Welt. Herstellen. Verkaufen. Gespräche mit den Kunden. Das mag ich.“

Geöffnet ist der Kiosk in Bad Kleinen sieben Tage pro Woche: montags bis freitags sowie sonntags von 6 bis 18 Uhr und samstags von 8 bis 14 Uhr. Am Bahnhof unterstützt wird er von seiner Frau Michaela. „Sie wird montags bis mittwochs hier sein, wenn ich in Wismar bin.“

„Bertis Burger“ ist der Renner

Dass es in Bad Kleinen wieder einen Kioskbetreiber gibt, hat sich mittlerweile herumgesprochen. Jugendliche kommen abends für einen kleinen Snack vorbei, sogar die Bahnhofspolizei gab schon eine Bestellung auf. Der Renner seien „Bertis Burger“, die Soljanka, Chicken Nuggets und Pommes. Aber auch Eis, belegte Brötchen heiße und kalte Getränke werden gerne gekauft. „Es ist alles frisch gemacht“, versichert Berthold Zierott. Dafür ist er um 5.30 Uhr schon auf den Beinen.

Seit drei Jahren ist der Klein Wariner selbstständig. Zuvor arbeitete er in der Gastronomie, unter anderem auf Fährschiffen sowie in Hotels, und später in der Logistik eines großen schwedischen Möbelhauses in Rostock. In seiner Selbstständigkeit erlebte er schon Höhen und Tiefen. „Wir haben zum Teil von der Hand in den Mund gelebt“, gibt er zu. Grund waren die Corona-Bestimmungen. „Die Kunden durften ja nicht mehr an meinem Stand essen. Viele haben dann ganz von einer Bestellung abgesehen. Dadurch hatte ich Einbußen von 50 bis 70 Prozent.“ Ans Aufgeben hat er aber nie gedacht. Es ist eben seine Welt ...

Von Jana Franke