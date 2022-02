Bad Kleinen: Geflüchtete Ukrainerin hat jetzt große Angst um ihre Eltern und Schwester

Bad Kleinen

Marianna Rakhaieva macht sich große Sorgen um ihre Eltern und ihre Schwester, die in der Ukraine leben. Die 40-Jährige und ihr Mann Dmytro Rakhaiev sind mit ihren beiden Töchtern im Dezember 2014 aus Lugansk in der Ost-Ukraine vor dem Bürgerkrieg geflüchtet. Die Familie lebt seitdem in Bad Kleinen.

„Meine Eltern haben zwar auch Lugansk verlassen. Wir haben sie dazu überredet. Sie wohnen jetzt in der Nähe von Kiew, wo meine Schwester lebt. Ich dachte, meine Eltern sind jetzt in Sicherheit. Aber in der Ukraine gibt es keine sichere Stadt mehr“, sagt Marianna Rakhaieva, nachdem Russland ihr Heimatland angegriffen hat. Sie hat den Fernseher an, um Nachrichten zu sehen. „Alle großen Städte in der Ukraine wurden bombardiert.“

Eltern haben 2014 Krieg in der Ost-Ukraine erlebt

Erst am Mittwoch habe sie mit ihrer Tochter Daria gesprochen, die noch zur Schule geht. Vor einem Jahr sollte die Familie zurück in die Ukraine abgeschoben werden, weil sie angeblich ein sicheres Land ist. „Und heute sieht die ganze Welt, was alles da abgeht. Ich bin natürlich froh, dass meine Familie hier in Sicherheit ist. Aber trotzdem bin ich traurig und sehr wütend auf die ganze Situation in der Welt und besonders in der Ukraine“, sagt die Wahl-Mecklenburgerin.

Am Mittwoch hat sie noch mit ihren Eltern gesprochen. „Ich mache mir große Sorgen. Sie haben 2014 den Krieg erlebt, hatten sechs Monate kein Wasser und keinen Strom. Und jetzt wieder. Wieder Krieg. Und jetzt noch größer. Ich verstehe nicht, warum.“ In Lugansk hat sie noch Verwandte und Bekannte. „Alle Männer zwischen 18 und 55 Jahren werden mobilisiert. Wir haben Angst, dass der Bruder meines Mannes auch zur Armee muss.“

Ältere Frauen würden ihre Männer verstecken, damit sie am Leben bleiben, erzählt Marianna. In der Ukraine sei es sehr schwierig für alleinstehende Frauen, ihre Kinder zu ernähren. Ohne Mann erwartet sie Armut und Hunger.

Menschen in der Ukraine möchten Frieden in ihrem Land

Sie und ihr Mann seien geteilter Meinung zu dem Konflikt. Während sie eher pro-ukrainisch eingestellt ist, habe ihr Mann eine etwas andere Ansicht. „Beide Meinungen können sein“, sagt Marianna, „aber die einfachen Menschen wie meine Eltern müssen leiden. Und die Reichen, die das alles angefangen haben, leiden nicht. Viele sagen, die Ukrainer sind selber schuld, sie möchten in die Nato. Aber die einfachen Menschen entscheiden das nicht. Sie gehen arbeiten, bezahlen Steuern und sie möchten nur Frieden und Ruhe haben im Land. Keiner von ihnen möchte Krieg haben.“

Von Haike Werfel