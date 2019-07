Bad Kleinen

Die frisch gewählten Kommunalvertreter der einwohnerstärksten Dorfgemeinde Nordwestmecklenburgs sind zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammengekommen. Der 76-jährige Hans Kreher (FBK) eröffnete als Alterspräsident. Mit 14 Mitgliedern aus drei Parteien und einer Wählergemeinschaft plus ehrenamtlichem Bürgermeister galt es, die beiden Stellvertreter von Joachim Wölm ( Die Linke), der nach seiner ersten Amtsperiode mit 77,3 Prozent wiedergewählt wurde, zu bestimmen. In geheimer Wahl setzte sich der bisherige 2. Stellvertreter, Guido Wunrau ( CDU) gegen Mitbewerberin Katy Rathsack (FBK) durch und ist nun 1. Stellvertreter. Rathsack, die zuvor bereits rund 20 Jahre für die FDP in der Kommunalvertretung saß, wurde anschließend in offener Abstimmung als 2. Stellvertreterin gewählt. Sie und ihr Parteifreund Hans Kreher waren gemeinsam mit weiteren engagierten Einwohnern Bad Kleinens erstmals als Wählergemeinschaft „Für Bad Kleinen“ angetreten und hatten auf Anhieb die meisten Stimmen geholt. Das Trio Wölm, Wunrau, Rathsack steht nun für fünf Jahre an der Spitze der Gemeinde.

Neues Hortgebäude und Betreutes Wohnen geplant

„Ich kenne beide bereits seit vielen Jahren, wie auch den überwiegenden Teil der Gemeindevertreter. Ich wünsche und bin mir eigentlich auch sicher, dass wir weiterhin konstruktiv zusammenarbeiten. Wir haben in der nächsten Zeit einiges vor, sei es der Bau eines neuen Hortgebäudes, der Bau eines Betreuten Wohnens oder die weitere Entwicklung und Instandsetzung der Infrastruktur“, benannte Bürgermeister Wölm die aktuell anstehenden Aufgaben.

Anschließend wurden die Ausschüsse gewählt. Die sind nun die folgendermaßen besetzt: Im Hauptausschuss sitzen neben Bürgermeister Joachim Wölm, Katy Rathsack und ihr Stellvertreter Peter Kinne von FBK, für die CDU Guido Wunrau und seine Stellvertreterin Anett Gruß, für Die Linke Bernd Heidrich und seine Stellvertreterin Evelin Kopper sowie Dr. Sabine Stibbe nebst Stellvertreterin Inge Tarnowski für die SPD.

Die Ausschüsse sind besetzt

Den Finanzausschuss bilden Rabea Köpcke (FBK), Stefan Wirth ( CDU), Bernd Heidrich ( Die Linke) und Inge Tarnowski ( SPD). Als sachkundige Einwohner sind für die Wählergemeinschaft FBK Robert Mollitor, für die CDU Karsten Silkeit sowie für Die Linke Matthias Mischke dabei.

Für den Ausschuss Schule, Jugend, Kultur, Sport und Soziales wurden Rabea Köpcke (FBK), Anett Gruß, Evelin Kopper, Sabine Stibbe und Michael Gericke ( Die Linke) gewählt. Komplettiert wird er von den sachkundigen Einwohnern Steffi Köpcke und Astrid Stern-Flemming für die Wählergemeinschaft, Sylvia Baron für die CDU und Marianne Schuldt für die Linke.

Die Gemeindevertreter Peter Kinne (FBK), Katy Rathsack, Guido Wunrau, Frank Schuldt ( Die Linke) sowie Inge Tarnowski als Gemeindevertreter und Egon Flemming für die Wählergemeinschaft, Sebastian Keil sowie Mario Schulz für die CDU und Herbert Konkol für Die Linke als sachkundige Einwohner bilden den Ausschuss für Bau-, Verkehrsangelegenheiten und Umwelt. Im fünften Ausschuss, den für Gemeindeentwicklung und Tourismus, sitzen Hans Kreher, Maik Hischer ( CDU) Michael Gericke und Sabine Stibbe sowie die Sachkundigen Einwohner Philipp Hendel für die CDU, Andreas Kelch für die Wählergemeinschaft und Hans-Georg Frericks für die Linke.

Peter Täufel