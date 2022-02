Bad Kleinen

An den Wänden kleben kleine Zettel mit Familiennamen. „Die Wohnungen sind schon reserviert“, freut sich Helmut Harms, Bauherr und Geschäftsführer der HaMeDo GmbH. Die realisiert in Bad Kleinen gerade einen lang gehegten Wunsch der Gemeinde: einen Wohnkomplex, der zugeschnitten ist auf die Bedürfnisse der älteren Generation. Und die ist an den Objekten sehr interessiert. Am Sonnabend haben sich künftige Mieter auf dem Gelände umgeschaut und Blicke in ihr neues Zuhause geworfen. Das soll im Sommer fertig sein.

Stelle der Hausdame ist noch frei

Dann soll auch eine Hausdame ihre Arbeit aufnehmen. „Die Stelle ist noch zu haben“, sagt Helmut Harms. Es wäre die vierte Hausdame, die dann in dem Unternehmen arbeitet. Sie bekommt ein Büro, ist Ansprechpartnerin für die Mieter und organisiert Veranstaltungen. Von denen sind sogar eine Menge geplant – im Gemeinschaftsraum. „Der kann auch für private Familienfeiern genutzt werden“, so der Bauherr. Denn die insgesamt 32 Wohnungen der Mieter bieten für große Zusammenkünfte nicht genügend Platz. Doch das ist genau so gewollt. Denn die Älteren ziehen entweder alleine oder mit einem Partner ein. Wählen können sie aus zwei unterschiedlich großen Wohnungen. Die sind entweder 62 oder 68 Quadratmeter groß, haben Balkon oder Terrasse und kosten 580 Euro beziehungsweise 640 Euro kalt.

Garagen sollen noch gebaut werden

Bauherr Helmut Harms steht in einer der Wohnungen im Erdgeschoss. Quelle: Kerstin Schröder

Gebaut werden sie in einem Zweigeschosser, einem energiesparenden Komplex, der aus zwei Gebäudeteilen besteht. Errichtet wird die neue Unterkunft auf dem ehemaligen Festplatz in Bad Kleinen. Ein Supermarkt befindet sich nur wenige Meter entfernt. Außerdem sind Stellplätze geplant und aktuell noch acht Garagen. „Vor jedem Haus möchten wir gerne vier haben, dort können auch elektrische Fahrräder oder Rollatoren untergestellt und geladen werden“, berichtet Helmut Harms. In den Häusern soll das wegen möglicher Brandgefahr nicht passieren.

Der Rohbau des Gebäudes steht. Der Bauherr, der gerne feiert, hätte am liebsten zu einem symbolischen Richtfest eingeladen. Doch einen Dachstuhl gibt es nicht und die Corona-Pandemie lässt keine großen Zusammenkünfte zu. „Aber wir wollen das auf jeden Fall nachholen“, kündigt der Rentner an. Er baue schon seit Jahrzehnten solche Wohnungen, sagt er. Die in Bad Kleinen hat er am Sonnabend einer Reihe an Mietinteressenten gezeigt.

Viele Mietinteressenten aus Bad Kleinen

Im ersten Teil des Gebäudekomplexes sind die Wohnungen bereits begehbar, die Balkone angebracht. Die hätte der Investor gerne noch etwas größer gemacht, doch das wurde nicht genehmigt. Bald beginnt in dem Objekt der Innenausbau. „Jeder Wohnung bekommt eine Fußbodenheizung und eine Küche“, berichtet der Bauherr. Alles andere könne von den Mietern individuell gestaltet werden. Die Interessenten kommen vor allem aus Bad Kleinen und der näheren Umgebung. Aber auch Anfragen aus Berlin und Greifswald hat es gegeben. Noch sind einige Wohnungen zu haben.

Deren Grundrisse sind gleich: Es gibt ein Badezimmer, ein Abstellraum, ein Wohnzimmer und ein Schlafzimmer. Und je nachdem, ob im Erdgeschoss oder in der oberen Etage, gibt es Terrassen oder Balkone. Die oberen Wohnungen sind mit dem Fahrstuhl erreichbar.

Fertigstellung verzögert sich um einen Monat

Ursprünglich sollte im Juli der erste Gebäudeteil bezugsfertig sein. Trotz Materialschwierigkeiten durch die Corona-Pandemie hat sich dieser Plan nur geringfügig verschoben. „Jetzt wird es im August so weit sein“, kündigt Helmut Harms an. Der zweite Teil soll im Herbst vollendet werden. Die ebenfalls wegen der Pandemie gestiegenen Baukosten sollen sich nicht auf die geplanten Mieten auswirken. „Allerdings werden wir uns die Nebenkosten für Energie noch einmal anschauen müssen, die Heizkosten sind in Deutschland extrem gestiegen.“

In dem KfW-Effizienzhaus 55 in Bad Kleinen werden die allerdings günstiger als in herkömmlichen Gebäuden sein. Es benötigt nur 55 Prozent der Energie eines konventionellen Neubaus und ist daher besonders umweltfreundlich. „Die Bewohner in unserem Neubau in Crivitz merken gerade, dass sich das in den Heizkosten bemerkbar macht. Schon möglich, dass sich diese Freude bei den gestiegenen Energiekosten nicht wiederholen wird.“

Fußweg zum Supermarkt führt durchs Tor

Der kürzeste Fußweg zum Supermarkt führt derzeit über einen kleinen Trampelpfad. Der ist allerdings nicht offiziell und soll es auch nicht werden, weil dann jemand Winterdienst dort machen müsste – und das will der Supermarkt nicht. Doch nach aktuellem Stand will der Betreiber es dulden, wenn ein Tor aufgestellt wird und die Anwohner Schlüssel dafür bekommen.

Helmut Harms baut schon seit Jahrzehnten Häuser – warum jetzt auch in Bad Kleinen? „Weil hier ein Investor für ein solches Projekt gesucht wurde und wir so etwas bauen“, erklärt er. Sein Familienunternehmen investiert rund 5,5 Millionen Euro und bleibt Besitzer des Objektes. Weitere hat es in Crivitz und Neumühle. Für den Bad Kleiner Bürgermeister Joachim Wölm (Die Linke) ist es ein Glücksfall, dass der Familienbetrieb in der Gemeinde baut. „So ein Angebot für ältere Menschen hat uns gefehlt, jetzt können sie hier bleiben und müssen nicht wegziehen.“

Von Kerstin Schröder