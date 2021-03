Bad Kleinen: Jugendlicher als Einhorn auf Bahngleisen unterwegs

Bad Kleinen

Ein Einhorn in den Gleisen – das hat auf der Bahnstrecke zwischen Bad Kleinen und Hohen Viecheln für Aufsehen gesorgt. Das Kostüm hat ein junger Mann getragen. Er war damit im Bereich des Bahndamms unterwegs. Der Vorfall hat sich bereits am vergangenen Mittwoch, den 3. März, ereignet, ist aber gestern erst von der Polizei gemeldet worden. Weiter heißt es: Der Minderjährige hätte sich in Lebensgefahr begeben.

Nachdem ein Lokführer von dem Einhorn aufgeschreckt wurde, suchten Beamten des Bundespolizeireviers Wismar die Strecke ab. Sie trafen auf vier Personen, wo denen einer ein „Einhorn“-Kostüm trug. Der Jugendliche gab direkt zu, sich auf dem Bahndamm und in den Gleisen aufgehalten zu haben. Daraufhin wurde der 17-Jährige an eine fürsorgeberechtigte Person übergeben und darüber belehrt, so etwas künftig zu entlassen.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von OZ