Bad Kleinen: Liepsschwimmen fällt wegen Corona aus

Aufgrund der verordneten Corona-Auflagen ist die Traditionsveranstaltung am Schweriner Außensee nicht durchführbar. Sie war für den 5. September geplant. Der Heimatverein Bad Kleinen hatte sie unter Einhaltung der Hygieneregeln organisiert.

Die Badestelle Bad Kleinen am Schweriner See. Am Badesteg ist traditionell das Ziel der Insel-Lieps-Schwimmer. Quelle: Heiko Hoffmann