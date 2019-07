Bad Kleinen

“In diesen Stunden erfahren wir besonders schmerzlich, wie wichtig eine gut ausgerüstete und funktionierende Feuerwehr ist“, so Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) gestern in Bad Kleinen mit Blick auf den bisher größten Waldbrand in der Geschichte des Landes, der derzeit im Raum Lübtheen wütet. Caffier besuchte am späten Montagnachmittag die Freiwillige Feuerwehr, um im Beisein der Kameraden den Förderbescheid des Landes für die Anschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeuges (TLF) an Bürgermeister Joachim Wölm ( Die Linke) zu überreichen. Mit einer Summe von 95 000 Euro beteiligt sich das Land zu etwa einem Drittel an den Anschaffungskosten in Höhe von geschätzten 300 000 Euro. Die anderen zwei Drittel teilen sich der Landkreis und die Gemeinde.

„Es ist das erste von insgesamt vier TLF, die wir im Kreisgebiet anschaffen“, erklärt Mathias Diederich, stellvertretender Landrat. Auch die Feuerwehren Kirchdorf, Klütz und Rehna werden mit solchen Fahrzeugen ausgestattet. Alle werden gemeinsam ausgeschrieben, so erwartet man sich günstigere Preise als bei Einzelausschreibungen. Alle TLFs werden aus diesem Grund identisch sein und der DIN entsprechend ausgerüstet sein. Ihr Tank wird ein Fassungsvermögen von 4000 Litern haben.

In Bad Kleinen wird das neue TLF 4000 einen alten W50 L mit 2000 Litern an Bord ersetzen, der etwas in die Jahre gekommen ist. „Das Fahrwerk stammt von 1965, der Aufbau aus dem Jahr 1976“, berichtet Wehrführer Karl-Heinz Meier, der sich bereits auf das neue Fahrzeug freut. Das ausgediente will die Gemeinde anschließend veräußern. „Dafür gibt es durchaus Interessenten, es ist ja schließlich ein Oldtimer“, so Bürgermeister Wölm.

Viel Zeit ließ sich Innenminister Caffier nicht bei seinem Besuch. Noch mit dem Pkw angereist, ließ er sich nach nur wenigen Minuten mit dem Hubschrauber wieder abholen - er wollte noch zu den Feuerwehrleuten, die in Lübtheen mit den Flammen kämpften.

Peter Täufel