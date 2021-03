Bad Kleinen

Wilfried Holtz ist in seinem Berufsleben viel unterwegs gewesen. Nicht unbedingt mit der Eisenbahn. Trotzdem spielt die in seinem ersten, großen Ruhestandsprojekt die Hauptrolle. Denn langes Stillsitzen und Nichtstun mag der Diplomingenieur überhaupt nicht. Deshalb hat er ein aufwendiges Vorhaben umgesetzt: die Aufarbeitung der Geschichte des Eisenbahnknotens Bad Kleinen.

Zu sehen ist die zusammen mit der Historie des Ortes in einem Video, an dem Wilfried Holtz zweieinhalb Jahre lang gearbeitet hat. Das Ergebnis, eine 43 Minuten lange Animation, kann sich sehen lassen und wäre auch für den Unterricht geeignet. „Deshalb dauert es fast genauso lang wie eine Schulstunde“, betont er.

Wilfried Holtz zeigt sein Video auf dem Computer. Quelle: Kerstin Schröder

Fünf Euro fürs Computer-Programm

Ein großer Wunsch des Hobbyvideomachers ist, dass seine Aufarbeitung interessierten Einwohnern des Ortes vorgestellt wird – den kleinen und großen. Doch das Video ist zu einer ungünstigen Zeit fertig geworden – mitten in der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr. Filmvorführungen mit vielen Menschen sind seither nicht möglich gewesen. Und eine baldige Eindämmung der Infektionskrankheit ist nicht in Sicht. Deshalb hat Wilfried Holtz das Video bislang nur auf seinem privaten Youtube-Kanal veröffentlicht und im Forum des 3D-Modellbahn-Studio. Mit dem Computerprogramm hat er seine Idee verwirklicht – detailgetreu und maßstabsgerecht. Viel Geld hat er dafür nicht investiert müssen: Gerade einmal fünf Euro hat die CD gekostet. Doch dafür hat Wilfried Holtz viel Zeit ins Projekt gesteckt.

Zuerst Studium der Ortschronik

Mit einem Lokführer geht es auf den Bahngleisen entlang durch die Geschichte. Archive hat Wilfried Holtz für die animierte Fahrt nicht durchstöbert. Stattdessen hat er die Ortschronik „825 Jahre Bad Kleinen“ gelesen, die wichtigsten Ereignisse notiert und nach Jahreszahlen sortiert. „Danach habe ich einen darzustellenden Kartenausschnitt festgelegt und das Gelände mit Daten von Google Earth geformt“, erzählt er. Die Software stellt alle Teile der Welt digital dar, auch Höhenmodelle. „Mecklenburg liegt in einer Endmoränenlandschaft und ist deshalb nicht so flach wie viele meinen“, betont Wilfried Holtz. In Bad Kleinen gebe es Höhenunterschiede von bis zu 25 Metern.

Eine Szene aus dem Video Quelle: Wilfried Holtz

Im nächsten Schritt hat der Bad Kleiner die Zeitabstände festgelegt, die gezeigt werden sollten. „Dabei orientierte ich mich an Ereignissen, die das Dorfbild sichtbar verändert haben“, erzählt er. Insgesamt sind das elf Abschnitte von 1850 bis 2019. „Ich baute also elf virtuelle Eisenbahnplatten mit den zu den Zeiten entsprechenden Gleisen und Häusern“, berichtet Wilfried Holtz. Dabei sei er auf Recherchen im Internet und private Bildarchive angewiesen gewesen. Auch mit Zeitzeugen habe er gesprochen, doch die hätten sich nur vage erinnern können.

Unterwegs mit der Actionkamera

Für die Gebäude entlang der Strecke hat er die Grundrisse aus Google Earth vermessen und nach historischen und aktuellen Bildern mit Dächern, Fenster und Türen versehen. „Etwa 550 Häuser sind so entstanden“, erzählt er. Auch eigene Fotos hätte er gemacht. Später ist er dann noch mit der Actionkamera auf dem Kopf durch Bad Kleinen geradelt, um die Umgebung zu filmen.

Auch das Drehbuch zum Film hat er selbst geschrieben. Erzählt wird die Geschichte aber nicht von ihm, sondern von einer weiblichen Computerstimme. Die wirkt manchmal etwas hölzern. „Aber es ist ja auch kein professionelles Video“, lacht Wilfried Holtz. Er ist mit dem Ergebnis zufrieden. Gezeigt hat er das auch den Eisenbahnfans des 3D-Modellbahn-Studio. Die loben das Video als „sehenswert“ und „großartige Leistung“. Ein Nutzer schreibt: „Ich habe den Bahnhof Bad Kleinen während der Fahrt zum Studium nach Leipzig und zurück als Umsteigebahnhof genutzt. Durch das Video habe ich nun auch über die Entwicklung von Bad Kleinen eine Menge Wissenswertes erfahren und man hat natürlich einen ganz anderen Bezug zum Ort, wenn man nur 20 Bahnminuten entfernt wohnt.“ Weiter schreibt er: „Das Video gehört unbedingt als heimatgeschichtliches Dokument in der Schule gezeigt.“

So ist das Video zu finden

Angeschrieben hat Wilfried Holtz die Schulen bereits. Antworten hat er noch keine bekommen. Doch ihn freut es, dass sein Video, an dem er meist abends von 19 bis 24 Uhr gearbeitet hat, schon sehr oft angeschaut wurde. Ungefähr 1400 Mal ist es bislang gesehen worden, obwohl es nur auf seinem privaten Youtube-Kanal veröffentlicht wurde. Wer interessiert ist, findet das Video unter dem Suchbegriff „HOWI53“ bei Google.

Von Kerstin Schröder