Bad Kleinen

Ein Mann ist am Bahnhof von Bad Kleinen ( Landkreis Nordwestmecklenburg) am Freitag von Passanten und Reisenden in einem scheinbar verwirrten und orientierungslosen Zustand angetroffen worden. Die Passanten kontaktierten daraufhin die Polizei, die sich dem 79-Jährigen annahm.

Laut Angaben der Beamten wollte der Mann zu seinem Sohn nach Schleswig-Holstein reisen, konnte sich jedoch nicht seine Anreise in Bad Kleinen erklären.

Nach Kontaktierung der Bundespolizei in Schleswig-Holstein und der Ermittlung des Sohnes, konnte der Mann an einem ausgemachten Treffpunkt sicher an sein Familienmitglied übergeben werden.

Von OZ