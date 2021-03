Bad Kleinen

Lausbuben-Geschichten auf Plattdeutsch – die können jetzt in einem neuen Buch aus Bad Kleinen nachgelesen werden. Der dort ansässige Lexikus-Verlag hat „Hein Hannemann. Läuschen von de Wåterkant“ in den Handel gebracht. Vorlage ist ein Kinder- und Jugendbuch von Sophie Kloerss, das erstmals 1923 erschien.

Die neue Version soll Lust machen auf Plattdeutsch. Damit die Abenteuer des Rostocker Jungen und seiner Freunde auch für den Schulunterricht nutzen kann, sind didaktische Hilfen erarbeitet worden, die per QR-Code aufgerufen werden können.

Motor des Projektes ist Steffen Herbst, Verleger des Lexikus-Verlages. 2006 hat er ein altes Exemplar von Herbert Müller vom Förderverein der Stadtbibliothek Wismar bekommen. „Er hat nicht verstanden, warum dieses Buch kaum jemand kennt“, erinnert sich Steffen Herbst. Seine Frau Claudia habe darin geblättert und sei an einer Stelle stehengeblieben, die Erinnerungen bei ihr geweckt hat – an ihre Zeit in Rostock. Dort ist sie groß geworden. Beide finden, Hein Hannemann hat das Zeug zum Bestseller – so wie Pippi Langstrumpf, Tom Sawyer oder Harry Potter.

Roman spielt um die Jahrhundertwende

Unermüdlich leistet der Verleger deshalb Überzeugungsarbeit und liefert die zündende Idee, dass „der“ Hein Hannemann von vielen niederdeutschen Autoren gemeinsam übersetzt werden könnte. Möglich gemacht haben das der Heimatverband Mecklenburg-Vorpommern und das Kompetenzzentrum für Niederdeutschdidaktik der Universität Greifswald.

Im Original „Hein Hannemann. Eine Geschichte von der Waterkant“ werden den Bauern und Seeleuten nur wenige plattdeutsche Sätze in den Mund gelegt. Der Roman spielt um die Jahrhundertwende von 1898 bis 1910, als die Menschen in Rostock plattdeutsch sprachen. „Heute, 110 Jahre später, wird plattdeutsch geschrieben, um zum Plattschnacken einzuladen. Die Übersetzung soll mit der Regionalsprache Mecklenburg-Vorpommerns auch einen neuen Einblick in eine Zeit geben, in der jeder im Alltag noch plattdeutsch sprechen konnte“, so Anna-Konstanze Schröder, Geschäftsführerin des Heimatverbandes Mecklenburg-Vorpommern.

Die Leser könnten die Orte besuchen, an denen die Hauptfigur unterwegs ist: in Rostocker Gassen, in Bad Doberan oder auf einer Fahrt mit dem Schlepper. Außerdem gebe es damals wie heute abenteuerlustige Jungen und Mädchen in Mecklenburg-Vorpommern, die sich auf den 300 Seiten wiederfinden und ihre Erlebnisse auch auf Plattdeutsch erfahren können.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ehrenamtliche Übersetzer aus ganz MV

Im Frühling 2020 haben 25 ehrenamtliche Übersetzer die erste plattdeutsche Fassung erstellt. Weil bei so vielen Akteuren nicht alles aus einem Guss sein kann, hat Ulrike Stern, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Kompetenzzentrum für Niederdeutschdidaktik, die Texte vereinheitlicht – ins Schulplattdeutsch nach Renate Hermann-Winter. Um den Einsatz der Übersetzer zu würdigen, sind alle namentlich auf dem Titelblatt aufgeführt.

Die Macher sind sich einig: Das Buch ist nicht nur für den Plattdeutschunterricht geeignet, sondern auch für Geschichte, Deutsch, Geographie oder Gesellschaftskunde – und für alle Gelegenheiten, in denen Heimatbildung wichtig wird. Didaktische Hilfen sind auf der Website des Kompetenzzentrums für Niederdeutschdidaktik der Universität Greifswald zu finden.

„Hein Hannemann. Läuschen von de Wåterkant“ kostet 14,95 Euro und ist im Taschenbuchformat erschienen (Lexikus-Verlag, www.lexikus.de; ISBN: 978-3-940206-59-6).

Von Kerstin Schröder